Freizeit- & Ferienpark Slagharen präsentiert abwechslungsreiches Herbstferien-Programm

Ab dem 9. Oktober erstrahlt der komplette Park im herbstlichen Glanz

Die Herbstferien stehen vor der Tür und noch keine Idee, was man mit der Familie unternehmen könnte? Dann ist der Freizeit- & Ferienpark Slagharen genau der richtige Ort um Abenteuer, Spaß und Zeit mit der Familie zu erleben. Ab dem 09. Oktober erstrahlt der Park im Rahmen des “Western Wish Fall” in einem wunderschönen herbstlichen Gewand und begeistert Groß und Klein mit einem besonderen Herbstferien-Programm. Tickets gibt es ab 13,90 EUR, Kinder bis einschließlich 3 Jahre erhalten freien Eintritt.

Der Herbst ist für viele Menschen die gemütlichste Zeit des Jahres. Dieses Gefühl wird bei einem Besuch im Park Slagharen noch einmal verstärkt. Denn der gesamte Park ist wunderschön herbstlich dekoriert – mit Kürbissen, Laternen, Lichtern und Strohballen. Auf dem Brunnenplatz erwartet die Kinder Farmer Frank mit seinem lebensgroßen Wunschbaum. An diesen können die kleinen Wildwest-Abenteurer ihre persönlichen Wünsche hängen. Und mit etwas Glück, werden diese dann schon bald vom Freizeit- & Ferienpark Slagharen erfüllt.

Dem Thema Wunschbaum widmet sich auch Randy & Rosies neue Show “Das Wunder von Wishaka”. Farmer Frank hat auch Randys Wunsch in den Wunschbaum gehängt. Doch geht dieser Wunsch in Erfüllung, wird eine ganze Menge schiefgehen. Randy & Rosie wollen deshalb, dass der Wunsch rückgängig gemacht wird. Doch das ist nicht so einfach. Ob die beiden es dennoch schaffen, kann man sich in der neuen Show mit vielen fröhlichen Liedern ab dem 16. Oktober in der Music Hall ansehen.

Western Wish Fall mit weiteren Programm-Highlights

Auch wenn der Winter noch etwas auf sich warten lässt, lädt die beliebte Eislaufbahn bereits zu den Herbstferien dazu ein, mit selbst mitgebrachten oder vor Ort geliehenen Schlittschuhen Runden auf dem Eis zu drehen. Und wem das zu viel Action ist und lieber etwas ruhigeres sucht, für den ist das neue, vollständige herbstlich gestaltete Labyrinth die richtige Wahl. Bei der lustigen und aufregenden Aktivität für die gesamte Familie geht es darum, möglichst schnell den Weg herauszufinden.

Aktuell geltende Corona-Regeln

Im Park werden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um einen Besuch für alle so sicher wie möglich zu gestalten. Für den Einlass ist aktuell weder eine Impfung noch ein negativer Test erforderlich. Einzig in den Restaurants gelten zurzeit die bekannten 3Gs (geimpft, genesen oder getestet), eine Maskenpflicht besteht jedoch nicht. Bei Aufenthalten von bis zu 12 Stunden ist die Einreise in die Niederlande zudem problemlos und ohne besondere Bedingungen möglich.

Tickets für den Freizeit- & Ferienpark Slagharen müssen zurzeit vorab reserviert werden. Sollte eine Anreise doch nicht möglich sein, können Buchungen jederzeit problemlos geändert werden.

Öffnungszeiten

Freizeitpark Slagharen: Mo- Fr 10 – 17 Uhr

Sa, So, Herbstferien 10 – 18 Uhr

Aqua Mexicana: Mo- So 11 – 19 Uhr

Eintrittspreise

Freizeitpark Slagharen: ab 13,90 EUR

Jahreskarte ab 32,90EUR

Weitere Informationen zum Ferien- und Freizeitpark Slagharen finden Sie unter: https://www.slagharen.com/de/

Was im Jahr 1963 als kleiner Ferienpark mit Shetlandponys begann, hat sich bis heute zu einem einzigartigen Freizeit- und Ferienpark entwickelt. Die Zahl der Attraktionen wuchs und so wurden immer mehr Erlebnishungrige auf das Angebot im Nachbarland aufmerksam. Einer Sache ist der Park trotz allen Veränderungen immer treu geblieben, dem Thema des Wilden Westen. Mittlerweile gibt es über 30 Attraktionen, die die ganze Familie begeistern. Achterbahnen, Kletterpark, Shows und Paraden, Riesenrad und Karussell sowie ein eigener Wasserpark mit Rutschen und Whirlpool, hier ist für jeden etwas dabei. Der Park verfügt außerdem über ein vielfältiges Übernachtungsangebot mit 650 Häusern und 230 Campingstellplätzen.

