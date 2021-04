FRIENDS by ter Hürne – der neue wohngesunde Designboden

Design-Vinylboden in drei Verlegearten zum Verkleben, Klicken und als Designparkett

Der neue wohngesunde Design-Vinylboden FRIENDS by ter Hürne bietet 14 Dekore in den drei Ausführungen Dryback (2 mm stark zur Verklebung mit dem Unterboden), Rigid Klick (5 mm stark mit Klicksystem und integrierter Dämmunterlage) sowie als Vinyl Designparkett auf HDF-Träger (8,6 mm stark mit Klicksystem und integrierter Kork-Dämmunterlage). Mit 0,3 mm starker Nutzschicht erfüllen diese Bodenbeläge hohe Anforderungen an die Beanspruchung im privaten Nutzungsbereich. 15 Jahre Garantie gewährt der Hersteller.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vinylböden aus PVC verzichte ter Hürne in seinen Designböden auf Weichmacher, die schädliche Phthalate enthalten. Um den FRIENDS Design-Vinylboden elastisch zu machen, verwendet ter Hürne einen natürlichen, biobasierten Weichmacher: Öl, gewonnen aus der Sojabohne. Damit erfüllt er alle Kriterien an emissionsarmes Wohnen.

Die wasserfeste Variante als Rigid-Klick-Designboden ist mit ihrer integrierten Dämm- und Verlegeunterlage ideal für eine schnelle Renovierung und direkte Verlegung auf alte Fliesen oder Dielen in Küche und Badezimmer geeignet. Mit der integrierten Dämmunterlage spar man sie sonst meist obligatorische extra Dämmunterlage und deren Verlegung. Der Trittschall wird um -17dB und damit sehr deutlich reduziert. Mit schwimmender und fachgerechter Verlegung ist der FRIENDS by ter Hürne Vinyl-Designboden optimal vom restlichen Baukörper entkoppelt. So wird auch die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert. ter Hürne steht für wohngesunde Bodenbeläge mit hohem Anspruch. Mit FRIENDS by ter Hürne Designbelag erfüllen Sie sich den Traum von einem wohngesunden Fußboden.

