Frisch ausgelernte Azubis unterstützen Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

8. September 2022 – „Am Dienstag gabs bei uns die Abschiedsfeier nach der Abschlussprüfung für unsere Azubis im 3. Lehrjahr aus Deutschland, Indonesien und Spanien. Wir freuen uns, dass sich 14 Auszubildende entschieden haben, bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ihre Karriere zu starten. Es ist immer toll, wenn wir selbst ausgebildete, motivierte Beschäftigte nach erfolgreichem Abschluss bei uns im Team der Fachkräfte begrüßen können. Den wenigen, die uns verlassen, weil sie andere berufliche Pläne haben, danken wir für drei spannende Jahre und wünschen ihnen alles Gute für die berufliche und private Zukunft“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die nun fertig ausgebildeten Hotelfachfrauen und -fachmänner, Köchinnen und Köche sowie Fachangestellte für Bäderbetriebe werden den Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand in den Bereichen Information, Osteria, Service Point, Abenteuer Dschungelland, Rezeption ****Strandhotel, Möwenbräu, Sonnenrose, Subtropisches Badeparadies sowie in den Küchen der Restaurants Sonnenrose, Möwenbräu und Abenteuer Dschungelland unterstützen. Die jungen Leute arbeiten jetzt in einer Crew aus 600 Fachkräften am Ostseestrand und genießen attraktive Crew-Vorteile wie ein Shuttle-Service für Crewmitglieder, Ermäßigungen für alle Attraktionen und gastronomischen Einrichtungen, ein Crewrestaurant, umfangreiche Weiterbildungsangebote und viele Ermäßigungen bei Partnern in der Region. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: @Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand