Frischdirekt bietet jetzt frisches Gemüse, Obst und Nüsse vor Ihrer Haustür!

Das Coronavirus verbreitet sich jeden Tag wie ein Lauffeuer und es gibt in naher Zukunft keine klare Lösung dafür. Inmitten dieser Unsicherheit bringt Frishdirekt eine ganze Reihe von frischem Gemüse, Obst, Nüssen und vielem mehr auf Ihren Tisch, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie zum Lebensmittelgeschäft gehen, um sie zu bekommen. Weil Sie diese frischen Artikel jetzt online bestellen und vor Ihrer Haustür liefern lassen können.

Sie verkaufen eine große Auswahl an frischem Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Obst online. Sie haben eine große Vielfalt an Gemüsesorten, die sie anbieten. Sie kommen mit einem Versprechen von Qualität und großartigem Kundenservice vor Ihre Haustür.

Der CEO sagt: “In Zeiten der anhaltenden Pandemie war dies ein Gebot der Stunde. Wir möchten, dass unsere Kunden sich gesund ernähren und Artikel erhalten können, ohne ihr Leben zu gefährden. Aus diesem Grund liefert unsere Website alle Artikel pünktlich und wir stellen sicher, dass die Qualität der Produkte nicht weniger als fantastisch ist! “

Frishdirekt bringt großartige Kundenbetreuung Dienste auf den Markt, wenn es darum geht, Gemüse, Obst, Nüsse und Hülsenfrüchte auf den Markt zu bringen. Auf der Website sind alle Preise aufgeführt, und das Beste daran ist, dass die Preise auf dem Markt wettbewerbsfähig sind. Das bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, um etwas von hoher Qualität zu erhalten oder zusätzliche Gebühren zu bezahlen.

Es gibt ein fantastisches Angebot für Neukunden! Sie können Rabatte auf Ihren ersten Einkauf erhalten. Abhängig von Ihrer Bestellung gibt es auch andere Arten von Rabatten. Was könnte besser sein als das? Wenn Sie hochwertige Lebensmittel vor Ihrer Haustür liefern lassen, ohne dafür extra bezahlen zu müssen, erhalten Sie Rabatte auf die Bestellung.

Einer der Mitarbeiter teilte uns mit: “Wir stellen sicher, dass wir mit dem Kunden kommunizieren, was er will. Wenn sie rote Zwiebeln wollen, stellen wir sicher, dass sie rote Zwiebeln und keine andere Sorte liefern. Die Spezifikationen in den Bestellungen sind für uns sehr wichtig, da dies unseren Service besser macht als andere auf dem Markt. Wir führen auch ordnungsgemäße Qualitätsprüfungen für Gemüse, Nüsse und Obst durch, die versendet werden, damit keine Qualitätsprobleme auftreten. “

Dieses Unternehmen bietet seinen Kunden ein sicheres Zahlungssystem, mit dem sie problemlos über Paypal, Kredit- oder Debitkarten bezahlen können. Sie müssen nicht zum Geldautomaten gehen, um Bargeld für Nachnahme zu erhalten. Sobald Ihre Zahlung erfolgt ist, können Sie sich entspannen und auf das Eintreffen Ihres Pakets warten.

Die Führungskräfte machen es sich zum Ziel, dieses Online-Einkaufserlebnis mit Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Nüssen für ihre Kunden zu einem unvergesslichen und entzückenden Erlebnis zu machen.

Das Beste, worauf das Unternehmen sehr stolz ist, ist, dass es Gemüse liefern kann, das in Ihrer Region nicht einmal erhältlich ist. Dies macht sie nicht nur einzigartig, sondern zeigt auch, wie sehr sie bereit sind, die Dinge für ihre Kunden einfach und zugänglich zu machen.

Wir versuchen so viele Produkte wie möglich zu verkaufen, die direkt vom Landwirt stammen. Bei frischdirekt.de finden Sie frisches Gemüse, Obst, Kartoffeln, Nüsse und mehr. Wir stehen für beste Qualität und garantieren eine frische und sichere Lieferung.

Kontakt

Frischdirekt

Finley Stone

Randwijkse Rijndijk Niederlande 18

6668LM Randwijk

0688047097

finleystone021@gmail.com

https://frischdirekt.de/

