Frische Garnelen: Nachhaltige Zucht “Made in der Region”!

HanseGarnelen AG betreibt eine Anlage in Grevesmühlen und vereint Umwelt- und Klimaschutz – Inhouse-Produktion von der Aufzucht bis zur Ernte.

Hamburg (04.06.2020) – Der natürliche Lebensraum der White Tiger-Garnelen sind die warmen Gewässer des Pazifiks vor Lateinamerika. In Zukunft leben die Krustentiere dieser Art in Grevesmühlen. Die HanseGarnelen AG baut eine bestehende Kreislaufanlage für eine nachhaltige Zucht von frischen Garnelen großzügig um. Im Spätherbst werden die ersten prächtigen Exemplare von frischen Garnelen aus den Becken gefangen.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Zukunft der Ernährung, im speziellen mit der Zucht von frischen Garnelen. “Wir übernehmen und demonstrieren beispielhaft Verantwortung für eine zukunftsfähige Welt und vereinen Umwelt-, Klimaschutz und Nachhaltigkeit unter regionalen Bedingungen”, beschreibt Vorstand Rupert Baur das Ziel der Zucht von frischen Garnelen nach ökologischen Grundsätzen. “Im Internet unter www.hansegarnelen.com, über Facebook und Instagram vermitteln wir unsere transparenten und einsehbaren Produktionsprozesse. Wir nehmen Nachhaltigkeit ernst und garantieren eine Inhouse-Produktion von der Aufzucht bis zur Ernte.”

Die frischen Garnelen wachsen in warmem Salzwasser mit optimalen Werten auf, genau darauf abgestimmt ihren artgerechten und natürlichen Lebensraum nachzubilden. Sie entwickeln sich unbelastet von Medikamenten und Chemikalien zu einer bis zu 25 Gramm schweren gesunden frischen Garnele. Durch Einbindung und Nachnutzung vorhandener Energiequellen geschieht das erwärmen des Wassers weitgehend klimaneutral. “Wir stimmen alles aus Überzeugung auf die Biologie der frischen Garnelen ab und zeigen: Es geht frisch, regional und verantwortlich”, sagt Rupert Baur, der mit dem Produkt “Made in der Region” den Trend für frische Garnelen trifft.

In direkter Nachbarschaft befindet sich ein weiterer Produzent, der seine Produkte unter der Marke “Cara Royal” anbietet. “Jedes Unternehmen aus unserer Branche trifft den nachhaltigen Zeitgeist. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch”, sieht Rupert Baur im Nachbar eine belebende Komponente. Er denkt an die Zukunft. Im nächsten Jahr soll in der Nähe von Hamburg die zweite Anlage der HanseGarnelen AG ihren Betrieb aufnehmen.

Esskultur trifft Lebensgefühl! Für uns, die Mitarbeiter der HanseGarnelen AG, ist es eine Verpflichtung zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, die wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung und Schutz der Umwelt verbindet.

Unser Antrieb ist es, die Garnelenzucht verantwortlich im Sinne von Nachhaltigkeit nach ökologischen Grundsätzen und den Prinzipien der artgerechten Haltung zu gestalten und immer weiter zu entwickeln. Wir leisten einen erkennbaren Beitrag zum Wachstum und zur Bedeutung der landgestützten Aquakultur in Deutschland und stärken die Themen Ernährung, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Fair zu Garnelen, fair zur Umwelt und ausgeprägt im Geschmack! Das ist unsere Botschaft und unser Versprechen.

