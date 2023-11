Frischer Wind im Führungskreis

Eva Baumeister wird Mitglied der Geschäftsleitung des SAP-Partners FIS

Grafenrheinfeld, 20.11.2023: Die Gewinnung und Bindung wertvoller Fachkräfte bilden auch für die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH (FIS) einen wichtigen Grundstein für den zukünftigen Erfolg. Die Geschäftsleitung richtet sich deshalb zum 01.01.2024 neu aus. Mit Eva Baumeister tritt eine erfahrene FIS-Führungskraft in die Geschäftsleitung ein.

Die Herausforderungen des Fachkräftemangels sind heute in allen Branchen spürbar und lassen die Personalbeschaffung und Personalbindung weiter in den Mittelpunkt rücken. Zudem erfordern Themen wie Nachhaltigkeit und CSR zunehmend Ressourcen. Aus diesen Gründen werden die Verantwortlichkeiten in der FIS-Geschäftsleitung neu verteilt. Eva Baumeister übernimmt in Zukunft die Leitung des Bereichs Corporate Functions und bringt ihre Expertise in die Bereiche HR und Verwaltung ein.

Fachkräfte als entscheidender Erfolgsfaktor

Eva Baumeister war bisher als Head of Marketing bei FIS tätig. Die Diplom-Kauffrau bringt die erforderlichen Führungs- und Kommunikationsqualitäten mit und hat sich bereits in der Vergangenheit in den Bereichen der Personalführung und -entwicklung bewiesen. Als Marketing- und Kommunikationsexpertin verfügt Eva Baumeister über umfassendes Know-how im Bereich des Markenaufbaus. In ihrer über achtjährigen Firmenzugehörigkeit wurde sie zu einer sehr geschätzten Kollegin in der FIS-Familie.

„Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Die Bindung und vor allem auch die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften ist eines der Zukunftsthemen von Unternehmen. Ich freue mich daher sehr, dass FIS dem Thema Fachkräftemangel den notwendigen hohen Stellenwert einräumt und ich mit meinem zukünftigen – bereits erfahrenen – Team gemeinsam weitere Strategien erarbeiten werde, um der Situation erfolgreich zu begegnen“, so Eva Baumeister.

Neue Impulse für die Zukunft

„In Anbetracht der sich weiter verschärfenden Fachkräftesituation ist es nur konsequent, wenn diese Bereiche zukünftig bei einer Person gebündelt sind, die sich zu 100% darauf fokussieren kann“, erläutert Christian Lang, Mitglied der Geschäftsleitung. Er überträgt die Verantwortung für den Geschäftsbereich Corporate Functions zukünftig an Eva Baumeister und sieht in ihr die ideale Besetzung, um „kreative Impulse für die Personalgewinnung, eine weitere Stärkung der Arbeitgebermarke sowie wirksame Strategien für die Mitarbeiterentwicklung und -bindung“ bei FIS umzusetzen. Christian Lang erhält neben seinen Tätigkeiten in der Geschäftsleitung zukünftig mehr Freiraum, sich der firmenübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der FIS-Gruppe zu widmen. Hierzu gehören die weitere Optimierung der übergreifenden Kommunikation und Integration sowie gemeinsame Ansätze für zentrale Strategiethemen wie beispielsweise Nachhaltigkeit.

Auch Ralf Bernhardt, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freut sich darüber, dass ab dem 01.01.2024 zum ersten Mal eine Frau in die FIS-Geschäftsleitung aufsteigt: „Eva wird sicher bei diversen Entscheidungen einen anderen, neuen Blickwinkel einnehmen und die Geschäftsleitung fachlich, wie auch persönlich bereichern.“ Er ist außerdem überzeugt, dass Eva Baumeister mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung, gerade im Bereich Personalgewinnung, wichtige Impulse setzen und ihre Stärken für die zukunftsgerichtete Entwicklung von FIS nutzen wird.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

