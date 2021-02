Fruchtsaft kann gegen Alzheimer helfen

Die Shooting Stars der Alzheimerprävention.

Die Shooting Stars der Alzheimerprävention sind Säfte. Das schreibt das Portal cybercryptic.de, das auch für den Special Interest Shop “Küche. Kochen. CBD” verantwortlich zeichnet.

Ob Äpfel, Trauben oder Orangen, Karotten, Tomaten oder Sellerie – Obst und Gemüse verfügen in flüssiger Form über erstaunliche Kräfte im Kampf gegen das Vergessen. In einer groß angelegten klinischen Studie untersuchten amerikanische Forscher am Vanderbilt University Medical Center eine Gruppe von 1836 Demenz- und Alzheimerfeien Amerikanern japanischer Herkunft. Die im “American Journal of Medicine” publizierte klinische Studie gilt als Sensation.

Um die kognitiven Leistungen der aus Seattle stammenden Studienteilnehmer festzulegen, unterzogen sich die Probanden am Anfang der Untersuchung dem so genannten CASI-Test (Cognitive Abilities Screening Instrument). CASI ist für Alzheimerforscher ein wichtiges Instrument, um die kognitive Leistungsfähigkeit der Probanden zu erfassen. Über einen 10-jährigen Beobachtungszeitraum folgten in regelmäßigen Abständen weitere Tests. Auf diese Weise waren die Forscher in der Lage, die Alzheimerentwicklung innerhalb der ursprünglich gesunden Gruppe zu beobachten. Gleichzeitig mussten die Studienteilnehmer Angaben über ihre Ernährung machen. Anhand standardisierter, bebilderter Fragebögen ließ sich auf diese Weise am Ende der Studie rekonstruieren, welche Patienten nach 10 Jahren immer noch keine Anzeichen von Alzheimer zeigten.

Der Abgleich mit den Ernährungsdaten zeigte schließlich: 76 Prozent aller Studienteilnehmer, die mindestens drei Mal pro Woche Obst- oder Gemüsesäfte konsumiert hatten, waren Alzheimerfrei – obwohl 1047 davon das Risikoallel ApoE-4 besaßen. Das 4 Allel kommt bei rund 65 Prozent aller pathologisch bestätigten Alzheimer Patienten vor und gilt daher als wichtiger Risikofaktor. Vermutlich ist das ApoE-4 Genprodukt an der Bildung und Ablagerung von senilen Plaques aus -Amyloid beteiligt.

Weitere Informationen: https://cybercryptic.de/blogs/news/fruchtsaft-gegen-das-vergessen

Das Ernährungs-Wissenschaftsmagazin der Cyber Cryptic UG

Kontakt

Cyber Cryptic UG

Vlad Georgescu

Schwimmbadstr 29

37520 Osterode

055223159133

info@cybercryptic.eu

https://cybercryptic.eu