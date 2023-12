Frühjahrsvorbereitung: Bussemas & Pollmeier bietet umfassende Beratung und individuelle PV-Anlagen für Flach- und Steildächer

Mit dem Frühling vor der Tür rückt die optimale Zeit für die Installation von Photovoltaik-Anlagen näher. Bussemas & Pollmeier, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, freut sich darauf, Kunden bei der Vorbereitung auf die sonnenreiche Jahreszeit zu unterstützen.

Komplette Beratung für maßgeschneiderte Lösungen:

Bei Bussemas & Pollmeier steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Deshalb wird eine umfassende Beratung angeboten, die alle Aspekte der Installation von PV-Anlagen abdeckt. Von der Auswahl der geeigneten Module über die Planung bis zur Inbetriebnahme – die Experten begleiten Kunden durch den gesamten Prozess und stellen sicher, dass die individuellen Anforderungen erfüllt werden.

Anlagen für Flachdächer und Steildächer:

Die PV-Anlagen sind vielseitig und passen zu verschiedenen Dachtypen. Egal, ob Flachdach oder Steildach, die Fachleute von Bussemas & Pollmeier entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die höchste Energieeffizienz gewährleisten. Bussemas & Pollmeier versteht, dass jedes Gebäude einzigartig ist, sodass die Anlagen entsprechend angepasst werden.

Unterschiedliche Systeme und Partner für alle Anwendungen:

Bussemas & Pollmeier kooperiert mit führenden Herstellern von Solartechnik, um dem Kunden eine breite Palette von Systemen anzubieten. Von monokristallinen bis zu polykristallinen Solarzellen – die Baustoff-Partner haben die neuesten Technologien im Angebot. Mehrere Partnerschaften ermöglichen es, innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Inkl. Handwerkervermittlung für sorgenfreie Installation:

Damit der Kunde den vollen Nutzen aus der PV-Anlage ziehen kann, bietet das Unternehmen nicht nur hochwertige Technologie, sondern auch eine Handwerkervermittlung an. Zuverlässige und erfahrene Installateure sorgen für eine reibungslose Installation und maximale Leistung der Anlage.

„Wir freuen uns darauf, unsere Kunden beim Übergang in die grüne Energiezukunft zu begleiten. Unsere PV-Anlagen sind nicht nur eine Investition in erneuerbare Energien, sondern auch in eine nachhaltige und wirtschaftliche Zukunft“, sagt Julian Beckmann, der Geschäftsführer von Bussemas & Pollmeier.

Für weitere Informationen und individuelle Beratungstermine stehen steht Ihnen das fachkompetente Team von Bussemas & Pollmeier gerne zur Verfügung.

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

