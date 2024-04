EBC*L sponsert SchülerInnen E-Learnings im Wert von 1.000.000 Euro

An Alle, welche schulpflichtige Kinder haben bzw kennen bitte weitersagen. Ab sofort können 10.000 SchülerInnen (und damit auch Ihr Kind) Europas beste E-Learning-Programme zu den Themen Wirtschaftsführerschein for Life, Betriebswirtschaft, (real) Business English sowie Berufsorientierung und Bewerbung, nutzen. Das völlig kostenlos.

Der Gegenwert beträgt 1.000.000,- Euro. Zusätzlich werden 100 EBC*L Zertifikate unter den TeilnehmerInnen verlost.

Interessierte Schulen (keine Einzelpersonen) können sich über die Homepage www.ebcl.eu/fruehling anmelden. Mit dieser Initiative will EBC*L International einen Beitrag zum „Europäischen Jahr der Kompetenzen“ leisten, welche von Ursula von der Leyen ausgerufen wurde.

Der Vorsitzende Victor Mihalic erläutert eine gewünschte Nebenwirkung: „Zusätzlich soll die Kraft digitalen Lernens demonstriert werden. Diese eröffnet erstmals die Chance, die dringend erforderliche Wirtschaftskompetenz auf eine breite Basis zu heben.

Der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird die Initiative am 4. April 2024, um 11.00 (online).

Frühling der Wirtschaftlichkeits-Kompetenz

EBC*L Wirtschaftszertifikate International setzt mit seinen Bildungszertifikaten (European Business Competence*Licence) einen anerkannten Europäischen Standard für praxisorientierte Wirtschafts- und Managementkompetenz. Durch die Einstufung der Zertifikate in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ist das auch offiziell bestätigt. Über 100.000 AbsolventInnen aus 34 Ländern haben bereits eine EBC*L Ausbildung absolviert. Zur Prü-fungsvorbereitung stehen innovative E-Learning-Programme und Trainingskonzepte auf modernstem didaktischen Niveau zur Verfügung.

Der EBC*L ist Bestandteil von Bildungs- und Karriereprogrammen zahlreicher renommierter Unterneh-men. Er wird in allen Bildungsbereichen eingesetzt: Hochschulen, Schulen und die Erwachsenenbildung. Damit trägt der EBC*L maßgeblich zum übergeordneten Ziel bei, wirtschaftliche Kompetenz auf eine breite Basis zu stellen.

Vorsitzender von EBC*L International ist Victor Mihalic, Entmystifizierer der Betriebswirtschaft, ein Pionier gehirngerechten Lernens, des Storytellings und des E-Learnings.

Kontakt

EBC*L Europäische Wirtschaftszertifikate

Victor Mihalic

Günthergasse 3

1090 Wien

0043 1 81399770



http://www.ebcl.eu

