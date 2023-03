Frühlingsüberraschung: Bis zu 90% Rabatt auf Leawo-Bestseller & kostenloses Giveaway

Leawo iTransfer ist kostenlos zu erhalten.

Zusammenfassung: Großes Sparen bei Top-Produkten und kostenlose Geschenke gewinnen. Der Leawo-Frühjahrsverkauf bietet bis zu 90 % Rabatt und eine kostenlose iTransfer-Prämie für eine begrenzte Zeit.

15. März 2023, Shenzhen – Der Frühling ist da, und mit ihm die Gelegenheit, aufregende Verkäufe und Rabatte zu genießen. Leawo hat sich auf eine der hektischsten Shopping-Perioden zu Beginn des Jahres vorbereitet, in der Kunden sehnsüchtig auf die Chance warten, bei ihren Lieblingsprodukten während Leawos Spring Giveaway & Specials zu sparen. Für eine begrenzte Zeit ist das All-in-1-Bundle für eine 1-Jahres-Lizenz um 70% reduziert – die perfekte Gelegenheit, alle Produkte von Leawo zu testen. Außerdem ist das CleverGet All-in-1-Bundle (EUR209,95) mit allen 24 Downloader-Modulen jetzt nur noch 10% vom Originalpreis entfernt. Als zusätzlichen Bonus können Kunden einen marktfähigen iTransfer als Geschenk erhalten sowie einen garantierten Mindestrabatt von 30%. Weitere Informationen sind in den untenstehenden Details zu finden.

Unschlagbare Preise für die besten Marken

1. 90% Rabatt auf CleverGet All-in-One 10: EUR209.95 für die gesamte Lebensdauer

Mit den innovativen Tools von CleverGet lässt sich das Video-Download-Erlebnis in diesem Frühjahr verbessern. 90% Rabatt wird für 24 verschiedene Download-Module in CleverGet angeboten – Video Downloader, Amazon Downloader, Netflix Downloader, Disney+ Downloader, etc. Mit CleverGet können Nutzer ihre Lieblingsfilme einfach herunterladen und ohne Pufferung abspielen. Für ein besseres Angebot, können Kunden einzelne CleverGet Download-Module mit 50% Rabatt für eine lebenslange Lizenz erhalten.

2. 70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle: EUR167.88 für 1-Jahres-Lizenz

Es umfasst alle 4K Blu-ray/ Blu-ray/ DVD/ Video/ Foto/ Audio Lösungstools, einschließlich: Prof. Media 11 + Prof. DRM + PhotoIns + iTransfer + Music Recorder + Tunes Cleaner + UHD Drive Tool + CleverGet Video Downloader. Liebhaber von Filmen und TV-Serien können mit diesem Paket sicherlich auf ihre Kosten kommen, da das Herunterladen von Videos zur Offline-Wiedergabe mit diesem Toolkit ein Kinderspiel ist. Und CleverGet Video Downloader ist die neueste Errungenschaft von Leawo Software auf dem Gebiet der Offline-Dateien, die sicherlich eine bessere Erfahrung geben wird. Darüber hinaus können Benutzer Musik aufnehmen, Fotos verschönern, UHD-Quellinhalte verarbeiten usw.

3. 60% Rabatt auf Ultimate DVD Toolkit: EUR47.94 für Lebenszeit

Ultimate DVD Toolkit beinhaltet DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator und ist hilfreich beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von DVDs in Videos, Kopieren von DVDs auf Computer oder leere Discs und Brennen von Videos/Fotos auf DVDs.

4. 60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit: EUR143.92 für Lebenszeit

60% Rabatt Ultimate Blu-ray Toolkit ist genau das, was sie brauchen. Es kann Blu-ray/DVD-Filme entschlüsseln, rippen und in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten konvertieren, Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte brennen, Blu-ray/DVD-Filme kopieren und sichern, Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray entfernen, um Cinavia-freie Blu-ray-Kopien zu erhalten, usw.

5. 60% Rabatt auf Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit: EUR123.94 für Lebenszeit

Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit wurde für die Handhabung von Blu-ray mit höherer Auflösung entwickelt: Downgrade der Firmware des 4K/UHD-Blu-ray-Laufwerks, Entschlüsselung, Rippen und Konvertierung von 4K-Blu-ray in 1080P oder andere Videos, Kopieren und Sichern von 4K-Blu-ray-Filmen auf einen Computer oder einen Rohling im 1:1-Modus oder als reines Backup des Films. Mit höherer Ausgabequalität arbeiten die Tools hier besser als andere auf dem Markt.

6. 50% Rabatt auf PhotoIns: EUR54.97 für die gesamte Lebensdauer

Diesen Frühling lässt sich die Fotosammlung mit den erstaunlichen Fotoverschönerungstools verbessern. Ob Sie nun Filter hinzufügen, retuschieren oder die Beleuchtung verbessern, PhotoIns ist perfekt, um atemberaubende Bilder zu erstellen. Dies ist ein 3-in-1-Fotolösungspaket mit AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger: Verbessern Sie automatisch die Qualität von Valentinsfotos, entfernen/ändern Sie den Fotohintergrund, vergrößern Sie Fotos um das bis zu 40-fache.

Abschied vom Datenverlust: Holen Sie sich jetzt iTransfer Giveaway

Dieses Tool bietet ideale Lösungen für iPhone-, iPad- und iPod-Übertragungsprobleme. Es überträgt 12 Dateitypen, darunter Fotos, Musik, Videos, SMS, Kontakte und mehr zwischen iOS-Geräten, PCs und iTunes, so dass Benutzer ausgewählte Dateien einfach übertragen und iOS-Geräte auf einem Computer sichern können. Dieses beeindruckende Tool wird jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt und Kunden können es in 3 Schritten erhalten.

1. Auf „Gefällt mir“-Konto von Leawo klicken.

2. Die gewünschte Version basierend auf dem System auswählen.

3. Anklicken, um Freebie zu erhalten.

Frühling in Einsparungen mit exklusiven 30% Rabatte Coupon

Erhalten von Leawo einen unglaublichen Rabattcoupon. Alle Singles auf der Website sind jetzt mit einem Mindestrabatt von 30% erhältlich. Besucher können den Gutscheincode anklicken und kopieren, um die Testbestellung einfach zu starten.

Weitere Details sind auf der Website zu finden: hier

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705



http://www.leawo.de

