Frühzeitige Kostenkontrolle mechanischer Bearbeitungsprozesse

Nun können Industrieunternehmen ihre Digitalisierungslücke zwischen Produktentwicklung und Beschaffung schließen: Die Software simus classmate analysiert Geometriedaten sowie Product Manufacturing Information (PMI) von CAD-Modellen und verknüpft die Ergebnisse mit Daten aus dem ERP-System. So lassen sich blitzschnell valide Kosteninformationen für Bauteile und Baugruppen mit mechanischer Bearbeitung, Oberflächenbehandlung und Folgeprozessen abrufen.

Durch mechanische Bearbeitung herzustellende Bauteile werden nach technischen Anforderungen konstruiert und anschließend gefertigt oder beschafft. Damit der wirtschaftliche Erfolg dabei kein Zufall bleibt, brauchen alle Beteiligten valide Kosteninformationen – als Grundlage für kostenbewusste Konstruktion und Target Costing ebenso wie für sichere Make-or-Buy-Entscheidungen und Beschaffungsoptimierung. Die Software-Suite simus classmate führt vorhandene Daten aus der Konstruktion, dem ERP-System sowie weiteren Datenbanken geordnet zusammen und eröffnet einen schnellen und übersichtlichen Zugriff.

Dazu analysiert simus classmate mithilfe von patentierten Algorithmen 3D-CAD-Modelle, identifiziert die Geometrieobjekte und gewinnt so wichtige Informationen zu Parametern wie Abmessungen, Oberflächengüte und Werkstoffen. Auf dieser Basis bestimmt die Anwendung im nächsten Schritt automatisch die Arbeitsfolgen und Technologien der mechanischen Fertigung, Oberflächenbehandlung und Veredelung.

So können Nutzer nun bereits während der Konstruktion die Kosten der einzelnen Produktionsschritte vorausberechnen. Mit einem einfachen Knopfdruck färbt eine Kostenampel am Modell Teile und Flächen je nach Kostenintensität ein. Aufwendige Bearbeitungsvorgänge und Kostentreiber werden identifiziert, Varianten verglichen und Alternativen entwickelt. Durch genaue Informationen zu den benötigten Bearbeitungsverfahren, -zeiten und anfallenden Kosten werden die benötigten Arbeitsschritte optimiert, die Herstellkosten gesenkt und die Effizienz des Produktionsvorgangs gesteigert.

Bei Bedarf kann die Software nach Kundenvorgabe auch Warengruppen definieren, Modelle nach diesen zusammenfassen und mit Lieferantendaten abgleichen. Der Einkauf bekommt so in Sekundenschnelle eine Liste mit Fertigungspartnern, die zur Beschaffung des Teiles in Frage kommen. Vergleiche zwischen unterschiedlichen Losgrößen, verschiedenen Fertigungsszenarien oder Standorten sind ebenfalls möglich. Zusammen mit den kaufmännischen Informationen aus dem ERP-System, wie Termintreue, Anzahl der Reklamationen und den Kapazitäten der Fertigungspartner, ergibt sich ein umfassendes Bild über die verfügbaren Möglichkeiten.

Damit sichert simus classmate die Einhaltung des Zielkostenkorridors zu einem frühen Zeitpunkt im Produktentstehungsprozess.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

Bildquelle: simus systems GmbH, Karlsruhe