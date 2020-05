Fünf Gründe, Atlantic City zu besuchen

Reisen sind zurzeit leider nicht möglich – träumen und planen schon. Die Welt bietet unzählige attraktive Reiseziele. Eines davon ist zweifellos Atlantic City an der Ostküste der USA. Die Stadt in New Jersey ist vor allen Dingen bekannt für ihre herrlichen Strände und die Spielcasinos. Warum das zwei großartige Gründe sind, der Stadt an der Atlantikküste einen Besuch abzustatten und was es sonst noch zu sehen und zu entdecken gibt, wird nachfolgend verraten. Aber Achtung: Die Liste ist auf keinen Fall vollständig!

Beaches & Boardwalk

Egal zu welcher Jahreszeit, Atlantic City ist immer eine Reise wert – besonderes Highlight sind natürlich die wunderschönen Strände und der legendäre Boardwalk, die ausgedehnte Strandpromenade. Frühaufsteher können eine Radtour entlang der Küste genießen, abends lädt ein malerischer Sonnenuntergang zu einem romantischen Spaziergang am Wasser ein und tagsüber sind Sonnenbaden, Schwimmen und Wassersport entlang der insgesamt rund elf Kilometer langen Strände beliebte Beschäftigungen. Der Boardwalk lockt auf einer Gesamtlänge von sechseinhalb Kilometern mit einer Fülle an Geschäften, Cafes, Straßenkünstlern, Fahrgeschäften und mehr. Neben einer kleinen, elektrischen Straßenbahn, die in regelmäßigen Abständen auf dem Boardwalk verkehrt, kann man sich auch in einem der legendären “Rolling Chairs” über die Promenade fahren lassen. Die “rollenden Stühle” sind seit ihrer Einführung in den 1880er Jahren nicht mehr von hier wegzudenken. Man nimmt in dem einer Rikscha nicht unähnlichen Gefährt Platz und wird dann von seinem “Anschieber” zum Zielort gebracht. Der Tarif richtet sich nach der zurückgelegten Strecke. Selbstverständlich kann man aber auch einfach zu Fuß über die Promenade schlendern. Prägend für das Bild der Gegend sind ohne Zweifel auch die Piers, die Seebrücken, die vom Uferweg aus ins Wasser ragen. Das Central Pier zum Beispiel verspricht jede Menge Spaß mit Videospielen, einer Kart-Bahn und Paintball und das legendäre Steel Pier verzaubert mit einer nostalgischen Jahrmarktatmosphäre, zahlreichen Karussells, einem Riesenrad und weiteren Fahrgeschäften.

Einkaufen nach Herzenslust

Wer eine Reise nach Atlantic City plant, sollte am besten etwas mehr Platz im Koffer lassen – das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten ist riesig und in New Jersey wird keine Einkaufssteuer auf Kleidung und Schuhe erhoben – die perfekte Voraussetzung also, um das eine oder andere Schnäppchen zu finden. Hierfür bietet sich ein Besuch von “The Walk” an, ein rund drei Blocks umfassendes Areal mitten in der Stadt, in dem sich unter anderem die Tanger Oulets befinden, mit mehr als 100 Markengeschäften wie Abercrombie & Fitch, Guess, Calvin Klein, Nike, Levi”s oder Gap, die hier zum Bummeln und Geld ausgeben einladen. The Walk ist nur einen kurzen Spaziergang vom Boardwalk entfernt. Überhaupt sind einige der besten Einkaufsgelegenheiten der Stadt von der Promenade aus bequem zu erreichen. Für ein Shoppingerlebnis der Extraklasse sorgt das prachtvolle exotische Flair von The Quarter at Tropicana mit Filialen von Swarovski, The Spy Store und The Hat Emporium. Typische Souvenirs und Strandausstattung ersteht man am besten in den kleineren Läden direkt am Boardwalk. Eine außergewöhnliche Erinnerung an den Aufenthalt in Atlantic City verspricht die Noyes Garage of Stockton University im Erdgeschoß von “The Wave”. Das Gebäude mit dem maritimen Namen ist eine Mischung aus Parkhaus und Geschäftszentrum und beherbergt ein Herzstück der lokalen Kunstszene. In der Noyes Garage sind Besucher dazu eingeladen, den Künstlern in ihren Studios bei ihrem kreativen Prozess zuzusehen, Fragen zu stellen und bei Interesse natürlich auch eins der individuellen Werke zu erstehen. Egal, ob man auf der Suche nach klassischen Andenken, Designerware oder den typischen Salzwasser-Karamellen ist – in Atlantic City wird man garantiert fündig.

Historische und kulturelle Attraktionen

Entlang des Boardwalk können Besucher eine Fülle an historischer Architektur entdecken, zum Beispiel die ikonische Boardwalk Hall. Das Gebäude aus der Zeit der Prohibition begeistert mit einer Art Deco Fassade und einem imposanten gewölbten Dach. Außerdem ist das größte Musikinstrument der Welt und gleichzeitig die älteste noch funktionierende Pfeifen-Orgel in der Boardwalk Hall beheimatet. In der Sommersaison zwischen Mai und September können sich Gäste über kostenlose Konzerte und Touren freuen. Das historische Stadtviertel Gardner”s Basin hat sich von einer Vergangenheit als Unterschlupf für Alkoholschmuggler und Zentrum des kommerziellen Fischfangs zu einer der schönsten Ecken Atlantic Citys gemausert. Hier befindet sich unter anderem auch das Atlantic City Aquarium, das nicht nur mit einer Vielzahl an interessanten Becken und Meeresbewohnern unterschiedlichster Ökosysteme, sondern auch mit einem fantastischen Ausblick über die Bucht begeistert. Ebenfalls einen Besuch wert ist der historische Leuchtturm “Absecon Lighthouse” am nördlichen Ende der Stadt, der dritthöchste seiner Art in den USA und einer der ältesten aus der Zeit des Bürgerkrieges. Wenn man die 228 Stufen erklommen hat, wird man mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Umgebung belohnt. Obwohl der Leuchtturm seit 1933 nicht mehr offiziell operiert, wird seine Laterne noch immer jeden Abend eingeschaltet, so dass man die Schönheit des Gebäudes Tag und Nacht bewundern kann. Nur ein paar Kilometer von Atlantic City entfernt, in Margate, NJ, lockt Lucy, der weltgrößte Elefant, Besucher an. Das Holzgebilde in Form eines Dickhäuters ist sechs Stockwerke hoch und zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region. 1976 wurde Lucy zum National Historic Landmark erklärt. Weiterhin empfehlenswert sind unter anderem ein Besuch des Atlantic City Historical Museums, in dem die Geschichte der Gegend veranschaulicht wird, oder des New Jersey Korean War Memorial im Brighton Park.

Rien ne va plus – Spielerparadies Atlantic City

Bekannt ist Atlantic City natürlich vor allen Dingen als Spielerparadies – kombiniert mit der ansprechenden Lage direkt am Meer die ideale Voraussetzung für ein erstklassiges Reiseziel. Jedes der neun Spielcasinos der Stadt lockt seine Gäste mit einem ganz eigenen, persönlichen Stil, Charakter und Ambiente. Auf einer Fläche von insgesamt mehr als neun Hektar heben die Casinos das Spielerlebnis auf eine neue Ebene. Hier werden alle Glücksspiel-Varianten geboten, die das Herz begehrt: Automaten, Video Poker, Poker und alle Klassiker an den Spieltischen wie Blackjack, Craps, Baccara, Roulette und vieles mehr. Zu den neuesten Angeboten in den Casinos gehören Sportwetten – die Mischung aus Nervenkitzel und Leistungssport erfreut sich natürlich speziell bei Sportfans großer Beliebtheit. Darüber hinaus befinden sich einige der großen Casino-Hotels wie das Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City, Bally”s Atlantic City und Caesar”s Atlantic City in Laufnähe zu den Einkaufszentren – Gewinne können also gleich wieder umgesetzt werden. Übrigens: Aus New York und Philadelphia verkehren mehrmals täglich Shuttle-Busse von / nach Atlantic City, sodass auch ein Tages- oder Wochenendausflug problemlos möglich ist.

Für Genießer und Nachtschwärmer

Das kulinarische Angebot in Atlantic City zählt zu den besten an der Ostküste der USA. Hier findet sich das passende Gericht für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Besonders interessant für Feinschmecker ist die alljährliche Restaurant Week im März, bei der in zahlreichen Gastronomiebetrieben besondere Menüs zu günstigen Preisen angeboten werden. In der weiteren Region um Atlantic City in South New Jersey haben sich eine Reihe lokaler Weingüter, Brauereien und Destillerien zusammengeschlossen und bieten auf dem Wine and Ale Trail die Möglichkeit, regionale Weine, Biere und Spirituosen zu verkosten. Ein echtes Highlight! Nur wenige Schritte vom Boardwalk entfernt erstreckt sich auf einer Fläche von drei Blocks das Viertel The Orange Loop. Hier gibt es tolle Restaurants, ausgefallene Bars und Cafes, Live Musik und vieles mehr – genau das Richtige, um einen Tag am Strand gemütlich (und lecker) ausklingen zu lassen und sich dann ins Nachtleben von Atlantic City zu stürzen. Die Boardwalk Hall zählt zu den bekanntesten Veranstaltungsorten an der Jersey Shore, der Küste von New Jersey, und kann auf eine vielfältige Historie an Konzerten, hochklassigen Sportevents und anderen Veranstaltungen zurückblicken. So haben hier beispielsweise schon die Boxlegenden Mike Tyson und Evander Holyfield im Ring gestanden und berühmte Musiker wie Luciano Pavarotti und die Beatles sind in der Boardwalk Hall aufgetreten. In den Konzertsälen der großen Casinos wird das ganze Jahr über ein erstklassiges Unterhaltungsprogramm geboten. Namhafte Künstler wie Pitbull, Mary J. Blige oder Lady Gaga stehen hier auf der Bühne und mitreißende Broadway Musicals wie Chicago versprechen einen unvergesslichen Abend. Es lohnt sich generell das Nachtleben in den zahlreichen Clubs und Bars von Atlantic City zu erkunden. Da es keine Sperrstunde gibt, haben diese rund um die Uhr geöffnet – einer durchtanzten Partynacht steht also nichts im Weg. Und wenn man dann doch mal müde wird, findet sich in Atlantic City auf jeden Fall das passende Hotel.

Weiterführenden Informationen und Quellenangaben:

https://touratlanticcity.com und https://meetac.com sowie auf den Webseiten der erwähnten Hotels, Attraktionen und Einrichtungen.

Nicht nur die Nähe zu New York oder Philadelphia machen Atlantic City zu einem attraktiven Reiseziel an der Ostküste der USA. Die Stadt am Atlantik hat eine Menge zu bieten, allen voran die herrlichen Strände und der legendäre Boardwalk. Egal, ob man sich für historische und kulturelle Attraktionen interessiert, fantastische Einkaufsmöglichkeiten oder den Nervenkitzel im Casino sucht, große Stars live erleben oder doch lieber das Outdoorangebot zu Wasser und zu Lande nutzen möchte – Atlantic City hat für jeden Geschmack das Passende zu bieten.

