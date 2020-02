Fünf Kriterien, auf die Familien in Hotels besonders Wert legen

Hannover/Belek, 24. Februar 2020 | (kms) – Familienurlaube sollen eine schöne und entspannte Zeit für alle darstellen. Damit die gemeinsamen Ferien mit viel Freude und wenig Stress stattfinden können, ist die passende Unterkunft ein sehr relevanter Punkt bei der Urlaubsplanung Das ELA Quality Resort Belek, welches erst kürzlich erneut für seine Familienfreundlichkeit ausgezeichnet wurde, stellt im Hinblick auf die bevorstehende ITB Berlin 2020 vor, was Familien bei der Hotelwahl besonders wichtig ist.

Zimmer mit ausreichend Platz

Viele Familien kennen das Problem, dass man im Urlaub häufig zu wenig Platz im Hotelzimmer hat. Der persönliche Freiraum ist für eine entspannte Zeit am Reiseziel jedoch sehr wichtig, nicht zuletzt auch, um mögliches Konfliktpotenzial zu lindern. Das ELA Quality Resort Belek geht mit passenden Unterkünften auf dieses Bedürfnis der Familien ein. So bietet es verschiedene auf Familien ausgerichtete Zimmerkategorien an, wie z.B. ein Familien-Duplex-Zimmer, bei dem Eltern und Kinder auf zwei verschiedenen Ebenen schlafen, um entsprechende Rückzugsorte zu schaffen. Beliebt sind auch die Familienzimmer der Lake Häuser, welche auf bis zu 72m2 über zwei getrennte Schlafzimmer verfügen. Für noch mehr Privatsphäre bieten sich die verschiedenen Suiten des ELA Quality Resorts an, oder sogar die exklusiven Villen mit privatem Garten und Pool. Generell sind die Zimmer des Resorts jedoch überdurchschnittlich groß, sodass selbst die Standardzimmer mehr Platz als sonst in anderen Resorts üblich bieten.

Kids Club der die kleinen Gäste begeistert

Kids Clubs gibt es viele, es ist jedoch wichtig, dass diese eine nahtlose und aufmerksame Betreuung gewährleisten sowie Kindern facettenreiche, kurzweilige Tage ermöglichen. Mit dem Everland Q Kids Club bietet das ELA Quality Resort Belek Kindern tatsächlich ein Erlebnis, welches seinesgleichen sucht. Es gibt abwechslungsreiche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche von 1 bis 17 Jahren, sodass keine Langeweile aufkommt. Ein Highlight des Everland Q ist die sogenannte QCity, in der Kinder unter dem Motto Edutainment spielerisch in verschiedene Berufe beziehungsweise Arbeitsplätze eintauchen. Die kleinen Gäste können unter der professionellen Begleitung von hochqualifizierten Kinderbetreuern in eine Feuerwehrstation, eine Zahnarztpraxis, in ein Krankenhaus und in weitere spannende Berufe schnuppern. Für ihre Arbeit an einem der verfügbaren Arbeitsplätze erhalten die jungen Gäste “Q-Dollars”, welche sie bei der Bank abheben können. Mit diesem Geld können sie sich innerhalb des Everland Q Clubs eine Belohnung kaufen. Reicht das Geld nicht, wird ihnen vermittelt, dass Sie vorher erneut an einer der Q-City Stationen arbeiten müssen. Für den Everland Q Kids Club wurde das ELA Quality Resort erst kürzlich als “Bestgeführtesten Kinder-Event-Hotel der Türkei” ausgezeichnet.

Rückzugsort für Eltern

Hin und wieder brauchen auch Eltern ein wenig Zeit für sich, z.B. während die Kinder gut aufgehoben im Kids Club sind. Auf 4.500 Quadratmetern bietet das Ab-I-Zen Spa seinen Gästen pure Erholung mit zahlreichen Behandlungs- und Massageräumen, Ruhezimmern und Relax-Zonen, Innen- und Außenpools, Saunen und einem Fitnessstudio sowie Einzeltrainings- und Gruppenübungsräumen. Das Spa- und Wellnesscenter wurde bereits mit dem Europe Spa Wellness-Zertifikat für sein hervorragendes Wellnesskonzept nach europäischem Standard ausgezeichnet. So gibt es über 150 verschiedene Pflege- und Spa-Behandlungen, die alle mit biologischen und natürlichen Kosmetikprodukten durchgeführt werden.

Auch abseits des Spa gibt es verschiedene Rückzugsorte für die Erwachsene, wie z.B. die Pier-Bar, von der aus man einen wunderschönen Blick auf das Mittelmeer hat.

Kulinarische Vielfalt mit passender Umgebung für Familien

Kulinarik spielt im Urlaub eine große Rolle. Umso mehr müssen Hotels darauf achten, dass es ausreichend Restaurants gibt, die nicht nur eine facettenreiche Küche anbieten, sondern auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Der Gäste eingehen. Gerade mit Kindern kann neben den regulären À-la-carte Restaurants ein Buffetrestaurant eine gute Essenslocation sein. In gehobeneren Restaurants wird häufig auch ein eigener Familienbereich geschätzt. Das Ela Quality Resort Belek bietet kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt und verwöhnt seine Gäste durch die Fusion der internationalen mit der osmanischen Küche mit einem ganz besonderem Geschmackserlebnis. So können sich Resort-Gäste auf unter anderem italienische, französische, mexikanische und japanische Küche oder Fischgerichte freuen.

Große Außenflächen

Zeit an der frischen Luft kommt im Alltag häufig viel zu kurz. Insofern ist der Urlaub eine gute Gelegenheit, um bei gutem Wetter Zeit in der Natur zu verbringen. Damit sich der Nachwuchs auch gut austoben kann, sollten im Hotel der Wahl große Außenflächen zur Verfügung stehen, auch abseits des Pools. Neben einem Wasserpark gibt es im ELA Quality Resort Belek natürlich auch einen großen Sandstrand, wo Kinder im seichten Wasser des Mittelmeers planschen, Sandburgen bauen können und vieles mehr. Der große parkähnliche Hotelgarten bietet auch ausreichend Fläche für Klein und Groß. Im Everland Q Kids Club steht den kleinen Gästen außerdem ein großzügiger Spielplatz zur Verfügung.

Das ELA Quality Resort Belek auf der ITB Berlin 2020

Messebesucher die das facettenreiche Resort kennenlernen möchten, bietet sich auf der ITB die passende Gelegenheit. Das ELA Quality Resort Belek ist mit seinem eigenen Stand mit der Nummer 126 in der Türkei-Halle 3.2 vertreten. Fachbesucher und Konsumenten sind herzlich eingeladen sich über das Hotel zu informieren und mit Vertretern des Managements zu sprechen. Um einen guten Eindruck über das Hotel zu bekommen, gibt es sowohl gedruckte Informationen als auch einen Film, der das Resort anschaulich präsentiert. Für Giveaways ist selbstverständlich gesorgt: So können Besucher beispielsweise das Maskottchen des ELA Resorts, Teddy Q, als kleines Messemitbringsel für die kleinen Reisenden daheim mitnehmen. Medienvertreter können Gesprächstermine vorab per E-Mail vereinbaren.

Das ELA Quality Resort Belek nimmt außerdem bei den touristischen Multimedienawards “Das goldene Stadttor” teil, welche am 5. März während der ITB um 09:00 Uhr verliehen werden. Der Wettbewerb kürz die kreativsten Film-, Print- und Multimediaprodukte von Unternehmen der Tourismusbranche.

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

