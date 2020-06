Für den perfekten POS: “Alles ist möglich”

Mit modernster Fertigung zu maßgeschneiderte Lösungen

Rund oder eckig, groß oder klein, Hochglanz oder matt, lackiert oder beschichtet: mit modernster Fertigung lassen sich POS-Systeme, Produktdisplays, Aufsteller und Warenpräsentationen so perfekt gestalten, dass beim Kunden keine Wünsche offen bleiben. Wichtig dabei ist, dass auch komplizierte Lösungen stets bezahlbar bleiben müssen, denn die Wirtschaftlichkeit sollte man nie aus den Augen verlieren.

Was ist mit Hilfe eines vielfältig einsetzbaren Maschinenparks alles möglich? Nicht nur nahezu jede Displayform, individuelle Figuren oder Logos beispielsweise, auch Schutzkanten für gerade, runde oder ellipsenförmige Teile, das Bedrucken von lackierten oder beschichteten Flächen, die verschiedensten Dekore und vieles mehr.

“Es gibt nichts, was es nicht gibt”, so Johannes Wasikowski von Wasi-Displays in Lichtenfels (Bayern). Auch komplizierte Sonderanfertigungen sind mit Hilfe des Einsatzes hochmodernster Technik jederzeit möglich. Eine Fünf-Achs-gesteuerte CNC-Fräsmaschine gehört genauso dazu, wie automatischer Plattenzuschnitt für Serienfertigungen in der eigenen Schreinerei oder umfangreiche Möglichkeiten des Digitaldrucks mit großformatigen Flachbett-Digitaldruckern für die unterschiedlichsten Materialien für eine Stärke von bis zu zehn Zentimetern. Letzterer übrigens auch in Weiß und in Hochglanz.

Innovative Ideen und deren hochwertige Realisierung gehören als perfektes Werbemittel für den POS genauso dazu wie die bestmöglichste Verarbeitung individueller Kundenwünsche. So benötigen maßgeschneiderten Lösungen auch immer effiziente Fertigungsmöglichkeiten. Damit ist modernste Fertigung gepaart mit Know-How, Kompetenz und Erfahrung für den perfekten POS unabdingbar, egal ob Klein- oder Großserie. Was schließlich auch dazu gehört ist der perfekte Service, wie etwa die fertige Montage der Displays, das Bestellen der Ladenausstattung auf Abruf oder das Einlagern von Displays.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

