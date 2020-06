Für die gute Sache – Berliner Agentur verschenkt sich

Berlin, 25.06.2020 – Die Digitalagentur PANORAMA3000 verschenkt ihre Arbeitskraft und will das nächste Projekt unentgeltlich für einen guten Zweck umsetzen. Ab sofort können sich Unternehmen, die Unterstützung benötigen, gemeinnützige Vereine und Organisationen auf der Aktionswebsite https://p3000.net/probono/ melden.

Gute Projekte verfügen oftmals über geringere Ressourcen, um ihr Engagement sichtbar zu machen. Das will PANORAMA3000 ändern. Besonders Herausforderungen und Innovationen der Themen Nachhaltigkeit, Integration, Gleichberechtigung und Vielfalt sollen bei der Entfaltung ihres Potentials unterstützt werden. Von Werbekampagne über Produktdesigns bis zur barrierefreien interaktiven Website ist alles möglich.

“Der Zusammenhalt bringt uns durch die Corona-Krise. Diese Einstellung wollen wir teilen”, erklärt Thomas Praus, Partner und Geschäftsführer der Agentur. “Mut allein reicht in dieser Situation jedoch nicht aus, es braucht an vielen Stellen echte Unterstützung. Wir wollen denen helfen, die noch zu wenig gehört werden und deren Botschaft dennoch wichtig ist. Um diese Krise zu überwinden, muss jeder seinen Teil beitragen. Jetzt sind wir an der Reihe: pro bono – komplett kostenlos, aber nur für die gute Sache.”

So funktioniert’s

Bis zum 17.07.2020 haben Organisationen die Chance, sich über die Aktionswebsite bei der Agentur mit ihrem Anliegen, ihrer Vision oder Idee zu melden. Der integrierte Chatbot beantwortet alle Fragen und führt durch den Anmeldeprozess. PANORAMA3000 wählt unter allen Einsendungen das Projekt aus, welches durch die Zusammenarbeit die größtmögliche gesellschaftliche Wirkung vorantreiben kann.

PANORAMA3000 ist eine Digitalagentur aus Berlin für Social Media und Online-Marketing. Gemeinsam mit ihren Kunden gestaltet sie seit 2003 den digitalen Wandel.

Alle Informationen zur Aktion unter: https://p3000.net/probono/

