Besondere Küchen für besondere Menschen

Für ein entspanntes barrierefreies Leben mit einer Behinderung oder gar im Alter hat sich das Unternehmen Daniel Kreis verschrieben. Barrierefrei? Küchen für besondere Menschen? Menschen mit Behinderung? Das alles hat Daniel Kreis beflügelt, Küchenplanungen für genau diese Menschen zu entwickeln und zu bauen. Natürlich sind alle Kunden willkommen. Wir geben immer unser BESTES – so der Inhaber Daniel Kreis im Interview.

Als Küchenstudio für „Barrierefreie Küchen“ im Raum Würzburg, Bayern erschafft das Team um Daniel Kreis besondere Küchen für besondere Menschen. Selbstbestimmtes Wohnen und Leben sollte jeder Mensch geniessen können. Selbst kochen können, wenn er will.

Bei der typischen Barrierefreiheit geht Daniel Kreis noch einen Schritt weiter. Nicht nur die barrierefreie Küche für Rollstuhlfahrer, sondern Küchenträume für Sehbehinderte oder kleinwüchsige Menschen. Hier ist Daniel Kreis Spezialist und hilft Menschen sich in der Küche zurechtzufinden. Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Design und Barrierefreiheit? Das sind keinerlei Einschränkungen. Designorientiert oder auch bequem zu erreichende Regale? In die Küche eingebaute Podien? Sich senkende Regalablagen? Wir, das Team um Daniel Kreis möchten nicht, das Sie im Leben eingeschränkt sind. Die große Erfahrung ist es, was Ihnen die Erleichterung bringen wird, die Sie brauchen und wollen. Daniel Kreis hat schon unzählige Küchen für diese besonderen Menschen kreiert. Alle sind sehr zufrieden. Den Beweis treten wir gerne an.

Im Bereich „Daniel Kreis Coaching“ geben wir unser großes Wissen weiter. Quereinsteiger, Azubis oder Onboard-Schulungen, Mystery Shopping oder die klassische Inhouse Schulung und Videokurse oder Küchenmontage werden bei uns für den richtigen „Küchenjob“ ausgebildet. Selbst Küchenstudios beauftragen uns mit der Planung einer Kundenküche. Auf Wunsch setzten wir uns mit dem Kunden in Verbindung und übernehmen die Beratung, Planen mit unserem Planungssystem genau diese Wünsche.

Als Ihr Küchenstudio im Raum Würzburg planen und bauen wir Küchen, grifflose Küchen, Teeküchen, Büroküchen, klassisch urbane Küchen oder auch die Designküche für genau Sie. Die besonderen Menschen die eine besondere Küche haben möchten.

Die besonderen Funktionen in der Küche, die sich von herkömmlichen Produkten nicht unterscheiden oder kaum unterscheiden, bringen genau diese Funktionen für behinderte, beeinträchtigte oder körperlich eingeschränkte Menschen mit. Wir arbeiten mit den Herstellern zusammen, die genau diese Produkte für barrierefreies Wohnen anbieten. So werden individuell geplante Küchen mit Barrierefreiheit auch natürlicher Lebensmittelpunkt im Haus. Barrierefreie Küchen zu planen, stellt viele Fachleute vor eine große Herausforderung. Schließlich ist nicht jede Behinderung oder Beeinträchtigung gleich. Wir haben für alles eine Lösung bei höchstmöglicher Funktionalität aller Elemente. Rollstuhlgerecht, blindengerecht oder seniorengerecht – selbst für Küchen in Einrichtungen für betreutes Wohnen. Unsere Planungen ermöglichen ein barrierefreies Arbeiten für gehandicapte Menschen. Egal ob in eigenen Räumen oder in Mietwohnungen. Überall können wir unser Wissen einbringen und das für Sie Optimalste und Nutzbarste herausholen.

Oft sind behindertengerechte Küche auch förderbar. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne. Sonderlösungen können oft kostspielig werden. Wir haben die Kontakte zu Krankenkassen und zum Versorgungsamt um nach Zuschüssen und Unterstützungen nachzufragen.

Gerne planen wir auch die „Normale Küche“. Fragen Sie uns an. Das Daniel Kreis Team ist für Sie erreichbar.

Daniel Kreis

Kirchberg 11

97273 Kürnach

Telefon 09367 9889 473

info@danielkreis.de

Für ein entspanntes barrierefreies Leben mit einer Behinderung oder gar im Alter hat sich das Unternehmen Daniel Kreis verschrieben. Barrierefrei? Küchen für besondere Menschen? Menschen mit Behinderung? Das alles hat Daniel Kreis beflügelt, Küchenplanungen für genau diese Menschen zu entwickeln und zu bauen. Natürlich sind alle Kunden willkommen. Wir geben immer unser BESTES.

