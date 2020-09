Für einen beschwingten Sommer: alkoholfreie Weine

Ein alkoholfreies Bier kann man praktisch überall bestellen. Bei alkoholfreiem Wein sieht die Sache ganz anders aus. Warum eigentlich? Denn es gibt sie seit einigen Jahren und sie reichen geschmacklich schon sehr nah an den gewohnten Weingeschmack heran. “Im Ausland werden alkoholfreie Weine stärker nachgefragt als in Deutschland. Doch auch hierzulande steigt die Nachfrage”, berichtet Gerald Wüst von Michel Schneider Weine. Unter der Marke Michel Schneider, die über 150 Jahre besteht, werden alkoholfreie Weine seit 2016 verkauft.

Es gibt viele gute Gründe, wieso man zur alkoholfreien Variante greifen sollte: weil man schwanger ist, weil man auf das Auto angewiesen ist, oder weil man generell alkoholfreie Getränke bevorzugt. “Das Schöne am alkoholfreien Wein ist, dass man auf den Weingeschmack und -genuss nicht verzichten muss und sogar alleine eine Flasche austrinken kann, ohne beschwippst zu sein”, so Gerald Wüst.

In der alkoholfreien Linie von Michel Schneider sind drei Weine erhältlich: alkoholfreier Rose aus der Rebsorte Merlot, alkoholfreier Rotwein aus Cabernet-Sauvignon-Trauben sowie alkoholfreier Weißwein aus der Rebsorte Chardonnay. Durch das eingesetzte Spinning-Cone-Verfahren werden dem Wein vor der Entalkoholisierung die wertvollen Weinaromen entzogen und danach wieder zugeführt. So entstehen geschmackvolle, alkoholfreie Weine für alle, die Weinaromen lieben, aber keinen Alkohol trinken möchten.

Bei diversen Fachverkostungen zu alkoholfreien Weinen erzielten die Michel Schneider-Weine immer Bestnoten. Der alkoholfreie Michel Schneider Chardonnay-Weißwein wurde zweimal in Folge zum besten alkoholfreien Wein gekürt. Und auch gegen “normale” Weine konnte er sich durchsetzen und zählte 2018 zu den 100 besten Weinen, die von der Fachzeitschrift weinwirtschaft jährlich gekürt werden.

Bezugsquellen & Preis:

Die Weine von Michel Schneider von ZGM werden im Lebensmittel- und Getränkehandel sowie in der Gastronomie vertrieben. Michel Schneider alkoholfreie Weine kosten im Laden ca. 3,99-4,49 EUR/0,75l -Flasche inkl. MwSt. (UVP).

Unternehmensinformationen Zimmermann-Graeff & Müller GmbH:

Zimmermann-Graeff & Müller, kurz ZGM, in Zell an der Mosel, ist eine der führenden Weinkellereien Deutschlands. Das Familienunternehmen wurde 1886 durch Jacob Zimmermann gegründet. Es wird heute von den Ururenkeln Dr. Tina Schiemann und ihrem Ehemann Kristian Schiemann in der fünften Familiengeneration sowie von Herbert Dörfler geführt. Johannes Hübinger, der über 35 Jahre die Geschicke des Unternehmens leitete, hat die Funktion des Beiratsvorsitzenden inne und kehrte 2020 interimsmäßig ins Unternehmen zurück. Der Erfolg von ZGM beruht auf einer hervorragenden Weinqualität, welche im Mittelpunkt des Handelns steht.

Die über Jahrzehnte aufgebaute Erfahrung in der Weinerzeugung und Vermarktung ermöglichte die Entwicklung und Forcierung von attraktiven Weinmarken wie Michel Schneider und Lorch. Für erstere ist nach der Begleitung durch Mediawerbung ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. Die Kellerei steht für Innovationen, die sich auf unterschiedlichste Konsumentenbedürfnisse und Märkte beziehen. 2019 führte ZGM die Linie Allure ein, die speziell für die junge Zielgruppe entwickelt wurde. Im Bereich Bag-In-Box zählt ZGM zu den Marktführern in Deutschland und gilt als leistungsfähiger Anbieter in diesem Bereich.

Das breite ZGM-Sortiment deutscher, europäischer und Neuer-Welt-Weine ist fast überall im deutschen Lebensmittelhandel und in den Regalen zahlreicher weiterer Länder erhältlich. Bei seinem Angebot ist das Unternehmen in Punkto Qualitätsphilosophie führend. Als eines der stärksten Exportunternehmen der deutschen Weinwirtschaft werden die Weine in mehr als 50 Ländern verkauft. Über 1.000 ausgewählte Winzer aus Rheinland-Pfalz beliefern die Weinkellerei mit ihren Trauben. Durch die Übernahme der Weinkellerei Lorch im Jahr 2009 verfügt ZGM über eine eigene Kelterstation und eine eigene Fassweinkellerei in Bad Bergzabern. Seit Fertigstellung des neuen Lagers in 2017 besitzt ZGM eines der modernsten Hochregallager in der Weinwirtschaft.

Mit 275 Mitarbeitern, darunter 19 Auszubildende, erzielte das Unternehmen 2018/19 einen Absatz von 105 Millionen Liter und einen Nettoumsatz von 160 Millionen Euro.

Nahezu 45 Prozent der gesamten Absatzmenge stammen bei ZGM aus deutschen Weinanbaugebieten, bevorzugt aus den Regionen Mosel, Pfalz und Rheinhessen. Ergänzt wird das Angebot mit Weinen aus dem europäischen Ausland und aus Übersee. Die önologische Betreuung erfolgt durch eigenes Personal, welches sowohl den Weineinkauf als auch den Ausbau betreut. Laufende Kontrollmaßnahmen anhand von strengen qualitativen Richtlinien werden im gesamten Unternehmen durchgeführt, insbesondere beim Ausbau und bei der Abfüllung der Weine. Zur weiteren Qualitätssicherung werden die Vertragswinzer beim Anbau beraten.

Firmenkontakt

Zimmermann-Graeff & Müller

Gerald Wüst

Barlstraße 35

56856 Zell/Mosel

+49 6542 419-0

gerald.wuest@zgm.de

http://www.zgm.de

Pressekontakt

meister-plan // Bettina Meister

Bettina Meister

Traubenstraße 20

70176 Stuttgart

+49 711 2635443

pr@meister-plan.de

http://www.meister-plan.de

Bildquelle: www.zgm.de