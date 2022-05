Für jede Entfernung: MARK 3 von ProGlove scannt Barcodes flexibel mit Autofokus

Neuer Multi-Range Scanner wird erstmals während der LogiMAT und der EuroCIS vorgestellt

München, 3. Mai 2022. ProGlove stellt mit dem MARK 3 einen neuen Multi-Range Scanner vor. Der Spezialist für Wearable Barcode Scanner gibt Anwendern damit ein deutliches Plus an Flexibilität. Zudem beschleunigt MARK 3 alle gängigen Prozesse im Lager und im Produktionsumfeld. Denn MARK 3 deckt nicht nur kurze und mittlere, sondern auch lange Reichweiten ab. Dank seines Autofokus“ müssen die Benutzer dabei keinerlei Anpassungen vornehmen. Der Scanner richtet sich automatisch auf den zu erfassenden Barcode aus. Interessenten haben die Möglichkeit, MARK 3 im Rahmen der EuroCIS am Stand C32 in Halle 10 sowie auf der LogiMAT am Stand C19 in Halle 6 kennenzulernen. Sowohl die EuroCIS in Düsseldorf als auch die LogiMAT in Stuttgart finden vom 31. Mai bis 2. Juni statt. Neben MARK 3 präsentiert ProGlove im Rahmen der beiden Messen sein aktuelles Lösungsportfolio.

Der Hauptvorteil von MARK 3 besteht darin, dass sich die Benutzer nicht mehr an eine Scanreichweite anpassen müssen. So lassen sich bis zu fünf Sekunden pro Scan einsparen. MARK 3 ist dank seiner erweiterten Scanreichweite auch für neue Anwendungsfälle geeignet. Etwa für solche, bei denen man von einem Fahrzeug aus im Vorbeifahren oder von einer Rampe in einen LKW scannen muss. Auf Distanzen von zehn Zentimetern bis zu sechs Metern verarbeitet MARK 3 alle gängigen 1D und 2D Barcodes. Bei größeren Barcodes lassen sich auch größere Scanreichweiten abdecken.

Wie alle Scanner der MARK Produktfamilie hat auch MARK 3 die Größe einer Streichholzschachtel und wiegt dabei nur etwa 40 Gramm. Der neue Barcode Scanner schafft bis zu 12.000 Scans pro Batterieladung und lässt sich in weniger als zwei Stunden neu aufladen. Sein robustes und spritzfestes Design (IP 65) macht MARK 3 zu einer optimalen Wahl für Industrieunternehmen mit Anwendungen im Inneren wie im Freien.

Modularer Plattformansatz von ProGlove erlaubt Innovationssprünge und bessere Kundenorientierung

„MARK 3 ist definitiv ein Quantensprung in Sachen Barcode Scannen, denn er stellt sich flexibel auf die Reichweitenanforderungen unserer Benutzer ein“, sagt Andreas König, CEO von ProGlove. „Dies ist übrigens bereits der dritte neue Scanner, den wir in diesem Jahr vorstellen. Diese Produktoffensive ist möglich, weil wir eine stabile, modulare Plattform aufgebaut haben. Damit sind wir in der Lage, Innovationen und neue Lösungen schnell und einfach aufzusetzen und unmittelbar auf die Bedürfnisse im Markt zu reagieren.“

Hand Strap, LEO und Narrative Insights – ProGlove zeigt auch kürzlich gelaunchte Produkte

Neben MARK 3 wird ProGlove selbstverständlich auch sein weiteres Lösungsportfolio auf der LogiMAT sowie der EuroCIS präsentieren. Dazu zählen auch die kürzlich auf den Markt gebrachten Produkte Hand Strap, LEO und Narrative Insights. Mit dem Hand Strap bietet ProGlove ein neues Wearable in Universalgröße. Das erleichtert die Bedarfskalkulation, vermeidet Überbestände und sorgt für einen flexibleren Einsatz. LEO ist ein Barcode Scanner, der insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in Betracht kommt. Er erschließt die Vorteile des Wearable Barcode Scannens und amortisiert sich bereits bei wenigen hundert Scans pro Schicht. Mit den Narrative Insights bietet ProGlove schließlich einen automatisierten Newsstream für seine Industry Analytics Plattform Insight. Dieser lenkt die Aufmerksamkeit von Prozess- und Linienverantwortlichen auf bedeutsame Ereignisse auf ihrem Shop Floor. Weitere Informationen über diese Produkte stehen bereit unter:

https://www.proglove.com/de/pressemitteilung/proglove-erschliest-ein-neues-marktsegment/

Über ProGlove

ProGlove ist ein Technologie Pionier des Weltwirtschaftsforums und baut die kleinsten, leichtesten und widerstandsfähigsten Barcode Scanner der Welt. Die Industrie Wearables von ProGlove verbinden die Mitarbeiter in den Werkshallen mit dem Internet der Dinge. Zusammen mit der von ProGlove bereitgestellten Industry Analytics Plattform verbessern sie so das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Zudem fördert dies die Digitalisierung in den Fertigungsbereichen und Produktionsstätten der Industrie. Zu den Kunden von ProGlove gehören neben den bekanntesten Industriemarken Pioniere und Innovatoren aus den Bereichen Fertigung und Produktion, Logistik und Lager, Handel und E-Commerce sowie Post und Paket. An seinen Standorten in München, Chicago und Belgrad beschäftigt das 2014 gegründete Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Weitere Informationen stehen unter www.proglove.de bereit.

