Für stylische Akzente: Der Panasonic Rasierer ES-LT68 bietet die perfekte Rasur in modernem Design

Mit leistungsstarkem Linearmotor und smartem Bartdichten-Sensor sorgt der 3-Klingen-Rasierer für einen gepflegten Auftritt

Hamburg, Februar 2021 – Panasonic präsentiert einen Neuzugang seines Rasierer Line-Ups: den ES-LT68. Das Nass-/Trocken-Modell rasiert spürbar glatt dank eines ultra-schnellen Linearmotors und der Japanese Blade Tech von Panasonic. Den maximalen Schneidekomfort erzielt der Premiumrasierer dabei mit seiner 3-fach Schertechnologie und 39.000 Schneidebewegungen pro Minute. Damit die Rasur dabei dennoch angenehm sanft bleibt, verfügt er über ein innovatives, flexibles Scherkopfsystem, das in 12 Richtungen beweglich ist. Optisch kommt er in funktionalem Design und der Farbe Matt Black daher.

Überragende Rasierleistung

Ein ausgeklügelter Linearmotor macht das Gerät ultraschnell und kraftvoll: Der stärkste Magnet der Welt – ein Neodym Magnet – treibt das 3-Klingensystem mit ordentlich Power an. Rund 39.000 Schnittbewegungen pro Minute bedeuten das Ende von unangenehmem Ziehen und Ziepen – selbst bei dichtem Bartwuchs. Übrigens wurde diese Leistung in Tests sogar bei niedrigem Ladezustand und dem Schneiden von Kupferdrähten gehalten.

Inspiriert von der Herstellung traditioneller japanischer Schwerter sind die Klingen nano-poliert mit einem Schliffwinkel von 30° und die Scherfolie leicht gebogen – damit gelingt jeder Schnitt extrem nah an der Haarwurzel und der Druck auf die Hautoberfläche wird deutlich reduziert.

Der multidirektionale Multi-Flex 12D Scherkopf bewegt sich flexibel in 12 Richtungen und folgt so mühelos jeder Kontur auch an schwer zugänglichen Stellen. Das Zusammenspiel der Komponenten macht jede Rasierbewegung maximal effizient und selbst feine, flachanliegende Haare werden direkt erfasst.

Maximal angenehmes Hautgefühl

Um gerade die Leistung aufzubauen, die für eine perfekte, maximal schonende Rasur notwendig ist, verfügt der ES-LT68 über komplexe Sensoren. Diese tasten die Bartdichte 200-mal pro Sekunde ab und passen die Motorenstärke entsprechend an. Sie reduzieren die Motorleistung bei Arealen mit dünnerem Haarwuchs und verhindern so Hautirritationen.

Für das Stutzen längerer Bärte vorab oder das präzise Styling von Konturen verfügt der Rasierer über einen ausklappbaren Langhaarschneider. Die rostfreien Stahlklingen sind in einem 45° Winkel geschliffen und bringen die Leistung eines Stand-Alone Trimmers.

Trocken oder Nass? Diese Frage stellt sich für den Neuling nicht. Er arbeitet direkt auf der Haut ebenso wie mit einem Rasiergel oder Schaum – und das selbst unter der Dusche. So wird die tägliche Rasur zur angenehmen Pflegeroutine.

Smartes Design mit Stil

Der ES-LT68 steht mit seinem Design für Ästhetik und Funktionalität: Die LED-Anzeige informiert schnell über den Ladezustand; Schaft- und Griffform entsprechen ergonomisch den natürlichen Bewegungen von Hand und Arm. Die neue Farbgebung setzt stilistische Akzente im Badezimmer. 100% wasserdicht und abwaschbar bleibt das Gerät stets hygienisch sauber.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Panasonic Premium-Rasierer ES-LT68 wird ab März 2021 für 149,00 Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.

