Für zufriedene Babys: Trageberatung geht ins Web

deineTrageberatung.de: für Beraterinnen & Eltern

Dresden – Das neue Portal www.deineTrageberatung.de bringt frischgebackene Eltern und professionelle Trageberaterinnen zusammen. Eltern stehen nach der Geburt ihres Kindes vor großen Herausforderungen. Die Coronakrise sorgt weiter für große Verunsicherung: Krippen geschlossen, Kurse abgesagt, Rückzug ins Private, Abstand halten. deineTrageberatung.de will (trotz des Social Distancing) Nähe in die Familie bringen, geprüfte Trageberaterinnen im Netz sichtbar machen, Eltern die Suche nach Expertise erleichtern. Denn Babytragen sind dabei ein wichtiger Faktor für eine noch engere Bindung zwischen Babys und ihren Eltern.

deineTrageberatung.de-Gründerin Anna Schmidt, selbst Mutter von drei Kindern, erklärt: “Die ersten Monate nach der Geburt sind geprägt von Glück und Überwältigung, genauso wie von Stress, Erschöpfung und Schlafmangel. Das Tragen des Babys schenkt beiden, Eltern und Kind, Nähe und Geborgenheit. Es hilft Bindung aufzubauen und zu unterstützen. Gleichzeitig erleichtert es Eltern den Alltag aus ganz praktischer Sicht: sie haben die Hände frei, können zum Beispiel den Haushalt erledigen oder sich schlicht eine Mahlzeit zubereiten, während das Baby ihre Nähe genießt. Wir wollen einen einfachen Zugang für Eltern zu professioneller Trageberatung schaffen und ein deutschlandweites Netz von Trageberaterinnen aufbauen.”

40 Städte und Regionen mit geprüften Trageberaterinnen von Hamburg, über Frankfurt bis München sind bereits dabei. Die Coronakrise führte zu einem enormen Anstieg der Nachfrage nach individueller 1-zu-1-Trageberatung, weil viele Trage-Kurse abgesagt wurden.

“Beruhigt das Kind, entlastet den Rücken, stärkt die Väter”

Bei den verschiedenen Tragesystemen oder Babytragetüchern verliert man schnell den Überblick, zudem wollen Eltern Fehler vermeiden. Umso wichtiger ist eine professionelle Beratung. Dazu sagt die Dresdner Start-up-Gründerin Anna Schmidt: “Wir wollen, dass mehr Eltern professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das Tragen beruhigt die Kinder, entlastet den Rücken und wohl am wichtigsten: Die Väter werden extrem gestärkt, wenn sie das Kind auf diesem Weg beruhigen können.”

Vor Trageberaterin Anna Schmidt stehen nicht selten Eltern mit Tränen in den Augen, weil sie sich so sehr freuen, dass ihr Kind fest gebunden an ihrem Körper endlich einschlafen, entspannen und loslassen kann. “Eltern fällt ein Stein vom Herzen, wenn sie einen Zugang zu ihrem Kind spüren und es zufrieden werden lassen. Da weht so ein richtiger Zauber und Spirit durchs Wochenbett”, sagt Schmidt. Um Eltern dazu einen Zugang zu verschaffen, hat Anna Schmidt das Portal deineTrageberatung.de gegründet.

deineTrageberatung.de ist ein deutschlandweites Portal für die Vermittlung von persönlichen Trageberatungen zu fairen Preisen. Unter professioneller Anleitung lernen Eltern, wie das Tragen von Babys sicher und bequem funktioniert. Das 2020 in Dresden gegründete Start-up vermittelt inzwischen in über 40 Städten und Regionen Trageberatungen.

Kontakt

deinetrageberatung.de

Anna Schmidt

Goetheallee 6

01309 Dresden

035141892121

info@deinetrageberatung.de

http://www.deinetrageberatung.de

