Fuhrparkverband: Neue Kurse zur Dienstwagensteuer

Was Flottenbetreiber:innen in puncto Dienstwagensteuer wissen müssen / Flexibler Zugang zu kompaktem Wissen / Kostenfreies Online-Kursangebot für Mitglieder /

Mannheim, im Januar 2022. Know-how in Steuerthemen kann Unternehmen viel Geld und Ärger sparen. Damit das glatt läuft gibt es beim Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) für Mitglieder exklusiv und vollkommen kostenfrei zwei Online-Selbstlernkurse zum Thema Dienstwagensteuer. „Getreu dem Motto „Man lernt nie aus!“ erweitern wir im Zuge der Verbandsarbeit kontinuierlich unser Weiterbildungsangebot. In kompakten Selbstlernkursen können sich die Teilnehmenden wichtiges Know-how in Sachen Fuhrparkmanagement selbst aneignen. Zum Thema Dienstwagensteuer haben wir neben dem Grundlagenkurs „Besteuerung von Dienstwagen“ zwei Themenbereiche aufgegriffen“, so BVF-Geschäftsführer und Kursinitiator Axel Schäfer.

Konkret geht es um die folgenden beiden Kurse:

Dienstwagensteuer – Firmenwagennutzung aus Fahrzeugpool: Bei Poolfahrzeugen gilt es eine Reihe wichtiger Besonderheiten zu beachten. Der Lehrgang bietet einen fundierten Überblick über alle wesentlichen Aspekte zu diesem Thema. Es wird vermittelt, wie die dienstliche und die private Nutzung von Poolfahrzeugen zu regeln ist, ohne das Risiko von steuerlichen Problemen und Nachforderungen des Finanzamtes einzugehen. Das umfasst die Definition von Dienstwagen/Poolfahrzeug, Poolfahrzeuge ohne private Nutzung, die Privatnutzung bei Poolfahrzeugen sowie den geldwerten Vorteil.

Dienstwagensteuer – Optimierungsmöglichkeiten bei Firmenwagennutzung: Diese Lerneinheit beleuchtet alle relevanten Details zum Thema Optimierungsmöglichkeiten bei der Firmenwagennutzung im Hinblick auf die Dienstwagensteuer. Angesprochen werden unter anderem die Deckelung des geldwerten Vorteils, die Pauschalierung der Lohnsteuer, die Zuordnung erste Tätigkeitsstätte, Mitarbeiterzuzahlungen sowie Vereinfachungsregeln bei Unfallkosten.

Beide Lehrgänge umfassen Lernlektionen mit Audioausgabe (können auch ohne Ton genutzt werden), Inhalte als PDF-Begleitskript sowie ein Know-how-Check am Ende der Lektion. Die Kurse können jederzeit gestartet werden und stehen den außerordentlichen und ordentlichen sowie Förder-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Akademiemitglieder können den Kurs kostenpflichtig nutzen.

Buchung und Informationen zu diesen und vielen weiteren Kursen unter https://www.fuhrparkverband.de/online-selbstlernkurse.html

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben und stellt seine Expertise für betriebliche Mobilität bereit. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, ING Diba, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFER Isoliertechnik, SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Boehringer Ingelheim, Deutsche Bahn Fuhrparkservice oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Klaus Bockius (stv. Vorsitzender, Leiter Mobility Solutions & Services, Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf AG). Geschäftsführer ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

presse@fuhrparkverband.de

https://www.fuhrparkverband.de

Pressekontakt

Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

presse@fuhrparkverband.de

https://www.fuhrparkverband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.