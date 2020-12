FUJI CORPORATION in JPX-Nikkei-Index 400 aufgenommen

Performance-Faktoren für Index, der von der Tokyo Stock Exchange, Inc. und Nikkei Inc. berechnet und veröffentlicht wird, erfüllt

Kelsterbach, 2. Dezember 2020 – Der Konzern FUJI CORPORATION wurde im Jahr 2020 für den Zeitraum 30. November 2020 bis 30. August 2021 als Bestandteil des JPX-Nikkei Index 400 ausgewählt. Dieser Index bildet die Wertentwicklung von 400 japanischen Unternehmen, die an der Tokioter Börse notiert sind, ab. Die Unternehmen werden hauptsächlich auf der Grundlage der Eigenkapitalrendite und der Betriebsergebnisse ausgewählt. Dies unterstreicht die gute Performance und wirtschaftliche Stärke des Mutterkonzerns der deutschen Niederlassung FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ( www.fuji-euro.de), die als international agierender Spezialist für Elektronik-Bestückungsautomaten agiert.

Der JPX-Nikkei Index 400 wird von der Tokyo Stock Exchange, Inc. und Nikkei Inc. berechnet und veröffentlicht. Dieser Aktienmarktindex setzt sich aus Aktienkursen von Unternehmen mit hoher Attraktivität für Investoren zusammen, die den Anforderungen globaler Investitionsstandards entsprechen, wie z.B. effizienter Kapitaleinsatz und anlegerorientierte Managementperspektiven. Der Index wurde geschaffen, um die Attraktivität japanischer Firmen auf dem Inlands- und Auslandsmarkt zu erhöhen, langfristige Verbesserungen ihrer Unternehmenswerte zu fördern und den Aktienmarkt zu stimulieren.

Nachfrage bei FUJI in Japan ist hoch – trotz Corona

Der japanische Konzern FUJI CORPORATION verfügt demnach über einen entsprechenden Unternehmenswert und erfüllt die Erwartungen der Investoren – selbst in Corona-Zeiten. “Unsere Produktion in Japan läuft derzeit auf hohem Niveau. Hauptgrund ist der nach wie vor boomende asiatische Markt”, erklärt Stefan Janssen, Mitglied der Geschäftsführung der FUJI CORPORATION GmbH.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ist die deutsche Niederlassung der FUJI CORPORATION. Das Unternehmen ist in seiner Branche spezialisiert auf alle Bereiche einer modernen Produktion: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die Speziallösungen von FUJI basieren auf Inhouse-Entwicklungen, kombiniert mit Standardkomponenten. Hochspezielle Automatisierungsprozesse werden mit individuellen Hard- und Softwarelösungen realisiert.

FUJI in Deutschland tätigt Investitionen

“Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie profitieren wir mit unserer deutschen Dependance von der Stärke unserer Muttergesellschaft. Die kürzliche Übernahme der TOWER-FACTORY GmbH durch die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ist ein Beispiel dafür, dass wir in diesen Zeiten – die sicher nicht spurlos an unserem Unternehmen vorübergehen – investieren und vorausschauend handeln. Durch die Übernahme konnten wir unser Portfolio sowie die Vertriebs- und Supportleistungen im Bereich “Intelligente Lagersysteme/sTower-Various-Serie” maßgeblich ausbauen. Auch für 2021 sind Investitionen auf unterschiedlichen Ebenen geplant”, erklärt Stefan Janssen.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 80 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

www.fuji-euro.de

