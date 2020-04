Fuldaverbinden – 50.000 Euro für unsere Region

Unser Motto: Fulda verbinden!

Wir von der Preisboerse24 feiern alle Alltagshelden*innen, die in diesen Zeiten solidarisch zu ihren Mitmenschen stehen und dafür sorgen, dass Nachbarn, Freunden und Hilfsbedürftigen geholfen wird.

Ein wenig Heldentum möchten auch wir für unsere Region Fulda/Osthessen beisteuern und dafür sorgen, dass alle stets mit ihren Liebsten verbunden bleiben. Deswegen verschenken wir 5.000 Vodafone CallYa Talk & SMS Prepaid-Karten ohne Vertragsbindung mit 10 € GRATIS Startguthaben.

Die CallYa Talk & SMS Karte ist mit einem 10 Euro Startguthaben versehen und kann nach der Aktivierung über die Aktionsseite genutzt werden. Die Karte setzt keinen Handyvertrag voraus. Es fallen keine weiteren monatlichen Kosten an.

Die SIM-Karte ist eine so genannte Triple-Sim-Karte und problemlos in jedem Smartphone verwendet werden und beinhaltet ein 10 Euro Startguthaben. Unter der jeweiligen Rufnummer bleibt man auch dann erreichbar, wenn das Guthaben aufgebraucht ist. In der Grundeinstellung kann man mit der CallYa Talk and SMS Karte nur telefonieren und SMS versenden. Allerdings lassen sich auch mit dem vorhandenen Startguthaben Datenpakete hinzubuchen. Damit ist es dann auch möglich zu surfen.

Durchblick in der Telekommunikationswelt ist unser Ansporn! Wir bei der preisboerse24 glauben, dass die Mobilfunkwelt da draußen ziemlich kompliziert ist. Daher möchten wir sie ein bisschen einfacher machen. Tag für Tag überlegen wir, wie wir gute Handys und Handy-Tarife anbieten können.

Preisbörse24 Fulda KG

Matthias Sandlos

Frankfurter Straße 45

36043 Fulda

0661

49 999 999

m.sandlos@preisboerse24.de

https://www.preisboerse24.de/

