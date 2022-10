Fulfillment und E-Commerce gut aufgestellt in 2023

Agorando Technologies GmbH übernimmt Mehrheitsbeteiligung an united cms GmbH

Seit Oktober 2022 hat die Berliner united cms Logistik GmbH mit der Mehrheitsbeteiligung des Leipziger Full-Service-Anbieters Agorando Technologies GmbH einen neuen starken Partner in Sachen Fulfillment im E-Commerce an der Seite. Mit der Mehrheitsbeteiligung der Agorando Technologies GmbH beginnt für united cms ein neues Kapitel der Firmengeschichte. Als Full-Service-Anbieter im E-Commerce bietet Agorando neben der Logistik auch Services wie Marktplatzbetreuung, Factoring und Customer Care an. Mit ihren zwei Standorten in Leipzig und Rötha ist Agorando ein schwergewichtiger Player im Markt. Den Kunden von united cms eröffnet dieses Engagement den Zugang zu einem noch umfassenderen Portfolio an Dienstleistungen und beseitigt Wachstumshindernisse.

united cms hat sich bereits seit 2006 im Herzen der Start-up-Metropole Berlin als flexibler und professioneller Logistikpartner erfolgreich einen Namen gemacht. Als Fulfillment-Dienstleister unterstützt united cms kleine und mittlere Unternehmen im E-Commerce bereits ab der Planungsphase sowie im späteren Wachstum mit der passenden Logistik. Das Unternehmen übernimmt für seine Kunden Dienstleistungen wie Fulfillment, Cross-Docking, Versandaktionen und Retourenlogistik.

Die Mehrheitsbeteiligung der Leipziger Agorando Technologies GmbH eröffnet den Kunden von united cms nun den direkten Zugang zu einem erweiterten Portfolio an Dienstleistungen: Mit 170 Mitarbeitenden an zwei Standorten und einer Logistik auf über 25.000 m² Fläche freut sich die united cms GmbH, das Angebot für ihre Kundschaft mit qualifiziertem Service entlang der gesamten Logistikkette erheblich aus-bauen zu können. Hinzu kommen neben der gesteigerten Kapazität, wesentliche Dienstleistungen wie Debitorenbuchhaltung, Mahnwesen, Zahlungsabwicklung und erweiterte Fähigkeiten im Kundenservice. Die Agorando Technologies GmbH betreut mit über 50.000 Palettenstellplätzen ein breites Spektrum von Kunden: vom Start-up über den etablierten D2C-Händler oder Powerseller bis hin zu großen Unternehmen. Ein auf Onlinemarktplätze spezialisiertes Team steht Kunden hinsichtlich Marktplatz- und E-Commerce-Strategien und den damit verbundenen Prozessen beratend zur Seite und unterstützt mit langjährigem Know-how bei Umsetzung, Abrechnungsprozessen und Marketingmaßnahmen auf Onlinemarktplätzen. Abgerundet wird das An-gebot durch eine eigene Onlineplattform. buchwasgutes.de ist ein zentraler Marktplatz für Verlage und Endkunden, auf dem Bücher, Spiele und Geschenkartikel aus einer Hand online verkauft werden.

Zur Agorando-Gruppe gehört zudem die LKG Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft mbH. Als eine der traditionsreichsten Verlagsauslieferungen Deutschlands mit rund 200 Mitarbeitenden betreut das Unternehmen mehr als 100 in- und ausländische Verlage und weitere Partner. Zusätzlich zu den bereits genannten Fulfillment- und Logistikfähigkeiten im E-Commerce bietet die LKG auch In-Time-Printing. Damit stehen zukünftig Drucklösungen wie qualitativ hochwertige Buchtitel ohne Auflagerisiken kurzfristig als Komplettservice zur Verfügung.

united cms Logistik ist Fulfillment Dienstleister, d.h. Waren von Versandhändlern werden gelagert, kommissioniert und versendet, Retouren angenommen und bearbeitet. united cms bietet zudem Auslieferungen für FBM an und bereitet Ware für den Versand an Marktplätze vor (u.a. Pre-FBA). Dabei wird das Warehouse Management System JTL eingesetzt , über das Aufträge und Lagerbestände verwaltet werden. Das System bietet diverse Anbindungsmöglichkeiten für ERP und Drittsysteme, z.B.: Shopify, Shopware 6, Billbee und weclapp. united cms ist zudem Vertragslager von Warenfinanzieren wie z.B. MYOS und verfügt über eine Zertifizierung für die Lagerung von verarbeiteten Erzeugnissen/Bio Produkten.

