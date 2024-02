Krisensichere Jobs für Verkaufspersonal

Eine Pleitewelle zieht durch das Land, und betroffen sind besonders oft Handelsunternehmen und der Dienstleistungssektor. Tausenden Beschäftigten droht damit in den nächsten Wochen und Monaten der Verlust der Arbeitsplätze. Neue Chancen bieten sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, egal welchen Alters, im gesamten Bundesgebiet im Fundraising, so die auf Mitgliederwerbung für Vereine und Fundraising spezialisierte service94 GmbH. An 13 Standorten in Deutschland sucht die auf Promotion und Mitgliederwerbung für Vereine spezialisierte servicei94 Unternehmensgruppe neue fest angestellte Beschäftigte. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Bereich der Bürgergesellschaften auch in schwierigen Zeiten entgegen dem Trend neue und sichere Arbeitsplätze schafft.

Am heftigsten trifft die Pleitewelle die Modebranche. 12 der 45 Großinsolvenzen entfielen auf Textilunternehmen und Modeeinzelhändler. Darunter sind die Schwergewichte wie Peek & Cloppenburg, der Schuhriese Reno oder die Traditionsmarke Gerry Weber. Auch weitere bekannte Branchennamen wie Madeleine, Deerberg oder Hallhuber gingen in die Insolvenz. Filialen müssen schließen, Mitarbeiter gehen. Die meisten Insolvenzfälle verzeichnet die Baubranche, gefolgt von Handelsunternehmen und dem Dienstleistungssektor. Für 2024 erwarten die Experten zudem, dass Gastronomen zusätzliche Probleme bekommen könnten. Unterm Strich rechnen die Kreditexperten der Allianz Trade damit, dass die Zahl aller Insolvenzen in diesem Jahr um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigt.

Vor diesem Hintergrund wächst die Bedeutung des dritten Arbeitsmarktes, die sich bereits während vergangener Wirtschaftskrisen zeigte, so die service94 GmbH am Hauptsitz in Burgwedel vor den Toren Hannovers. So konnte nach Rückschlägen während der Corona-Zeit auch während der Kriegskrise das Beschäftigungsniveau der mehrfach mit dem Titel „begehrtester Arbeitgeber“ ausgezeichneten Unternehmensgruppe service94 GmbH nicht nur gehalten, sondern ausgebaut werden.

Gerade auch für flexible Menschen mit Erfahrungen im Verkaufsbereich ist der krisensichere Job im Fundraising oder im Bereich Promotion bei der service94 GmbH interessant. Von den Bewerberinnen und Bewerbern jeden Alters werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwartet. Fachwissen ist nicht erforderlich. Es gibt ein hauseigenes Ausbildungsprogramm, so die service94 GmbH. Als Alternative zu den häufigen Minijobs bietet der Bereich des Fundraisings die Möglichkeit, eine langfristige und sichere Existenz aufzubauen. Schon vom ersten Tag an genießen die Beschäftigten bei der service94 GmbH die Sicherheit einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Schnuppertage können den Interessenten die Umstellung und den Einstieg in den neuen Job erleichtern.

Viele Beschäftigte sind bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in dem Unternehmen tätig und einige von ihnen, darunter auch viele weibliche Angestellten, besetzen inzwischen Führungspositionen. Die Unternehmensgruppe verfügt über 13 Standorte in Gesamtdeutschland. Die Unternehmensgruppe, die bereits unter Deutschlands beste Unternehmen gewählt wurde, ist seit Jahrzehnten im Bereich Sozialmarketing in Deutschland und Europa tätig.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

