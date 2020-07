Fußpilz durch Sport – so können Sie sich schützen!

Sportler leben gesund, doch gleichzeitig auch gefährlich!

Denn neben der allgemeinen Verletzungsgefahr haben Sie auch ein erhöhtes Risiko an Fußpilz zu erkranken: Die Füße sind großen Belastungen ausgesetzt, wodurch sich Mikroverletzungen bilden, außerdem erhöht das feucht-warme Klima in den Schuhen das Risiko, an Fußpilz zu erkranken. Wie können sich Sportler am besten schützen?

Auch Spitzensportler Tim Rose kennt das Problem – als Triathlet ist er oft auf internationalen Wettkämpfen unterwegs, doch auch nach einem intensiven Trainingstag spürt er seine Füsse.

Über die Gefahren dieser Belastungen spricht Tim Rose im Rahmen eines virtuellen Medienevents zum Thema Fusspilz beim Sport.

