FuturaSun: Die neue Gigafactory entsteht in Italien

FuturaSun, der in Padua ansässige Hersteller von hocheffizienten Modulen, unterzeichnet den Erwerb eines Grundstücks von 24.000 m2 im Industriegebiet von Cittadella (Padua) für den Bau der italienischen Gigafactory. Die Gigafactory wird bis zu 2 GW/Jahr an hocheffizienten Photovoltaikmodulen produzieren, die mit den innovativsten Technologien hergestellt werden.

Mit diesem wichtigen Schritt sind vom Unternehmen, in den kommenden Jahren Gesamtinvestitionen von 25 Millionen Euro verbunden. Das Projekt ist Teil des strategischen Industrieplans des Unternehmens und verleiht dem Projekt zum Wiederaufbau der europäischen Lieferkette Substanz, indem es eine Führungsrolle übernimmt.

Der CEO von FuturaSun, Alessandro Barin, erklärt „Wir glauben, dass wir mit diesem neuen Industriezentrum unsere Heimatstadt aufwerten und gleichzeitig zu einem Bezugspunkt, das im Rahmen der Projekte Repower Eu und European Green Deal werden können, die die italienische bzw. europäische Photovoltaik-Industrie zur Unterstützung der Energiewende wiederbeleben“.

Der neue Firmenhauptsitz, der nach Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien entworfen wurde, wird auch ein R&D-Zentrum für angewandte wissenschaftliche Forschung, ein großes Testfeld für Produktkontrolle und -verbesserung, eine PV-Akademie und ein Schulungszentrum zur Erweiterung des Fachwissen von Branchenprofis werden.

FuturaSun, 2008 in Cittadella gegründet, konnte die Photovoltaikkrise von 2012 in eine Chance verwandeln und setzt nach 15 Jahren ununterbrochenen Wachstums, mit einer bereits aktiven Gigafactory in China und zwei weiteren im Bau, seinen strategischen Weg fort und beginnt einen weiteren Traum: die Wiederbelebung des italienischen Photovoltaikzentrums direkt im Veneto in Cittadella.

Die neue italienische Gigafactory

FuturaSun ist ein Hersteller von Photovoltaik-Modulen mit Hauptsitz in Italien. Dank langjähriger Erfahrung zeichnen FuturaSun-Module sich durch ihre Qualität, hervorragende Erträge auch bei niedriger Sonneneinstrahlung und hohen Betriebstemperaturen, lange Garantien und marktführende Leistungsstabilität aus.

