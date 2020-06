Fyber arbeitet gemeinsam mit White Ops um den Ad-Fraud-Schutz seiner mobilen App-Plattformen zu erweitern

White Ops Advertising Integrity ermöglicht Fybers Demand Partnern eine sichere Umgebung für Mobile Programmatic Apps

Berlin/New York, 17. Juni 2020 — Fyber (FSE:FBEN), führendes Technologieunternehmen für intelligente Monetarisierungslösungen von programmatischer Werbung im mobilen App-Umfeld, gibt heute die Partnerschaft mit White Ops bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen für Bot-Mitigation und Betrugsschutz. Die Partnerschaft verbessert den Schutz für die programmatischen Plattformen von Fyber durch Post-Impression-Nachweis von White Ops Advertising Integrity und bietet so allen Buyern einen reibungslosen und sicheren Zugang. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam an weiteren Präventionslösungen arbeiten, um das mobile Ökosystem zu schützen. Eine durchgängig gesicherte Advertising Supply Chain soll gewährleisten, dass Ad-Fraud schnellstmöglich aufgedeckt, bekämpft und beseitigt wird, um finanziellen Schaden zu minimieren. Diese branchenführende Partnerschaft zielt auf Mobile Gaming, Mobile App Mediation und Mobile Apps für Programmatic Exchange ab.

Mit über 20 Milliarden Ad Requests täglich, ist die Invalid Traffic Rate (IVT) auf den Plattformen von Fyber besonders niedrig. Bisher basierten die Anstrengungen von Fyber zur Eindämmung von Ad-Fraud auf einer Mischung von menschlichen Fähigkeiten und computergestützten Möglichkeiten sowie Consumer Intelligence Lösungen. All diese Maßnahmen tragen gemeinsam dazu bei, die Qualität und Sicherheit des Inventory zu maximieren, die aus der direkten SDK-Integration mit Publishern stammen. Um die Sicherheit weiter zu verbessern, wird Fyber in Zusammenarbeit mit White Ops seine Monetarisierungsplattform mit Fraud Monitoring und Warnfunktionen erweitern. Buyer können durch die neuen Funktionalitäten von Fyber weiterhin eine gute Monetarisierung erzielen mit dem Wissen, dass White Ops Advertising Integrity die Qualität des Mobile App Advertising sicherstellt und betrügerische Aktivitäten eindämmt.

White Ops überprüft über fünf Billionen Interaktionen wöchentlich und arbeitet direkt mit den größten Internetplattformen, DSPs, Börsen und Marken zusammen. Die Technologie von White Ops besteht aus einer vielschichtigen Erkennungsmethode, die hochkomplexe, raffinierte Bots aufdeckt und stoppt. White Ops Advertising Integrity ist in der Lage gleichzeitig zwischen einer Person und einem Bot auf demselben Gerät zu differenzieren. Advertising Integrity bietet Werbetreibenden unabhängig vom Medium Echtzeit-Sichtbarkeit und aktiven Schutz vor böswilligen Bot-Aktivitäten und damit wirksamere Werbeausgaben.

“Wir freuen uns, mit den einzigartigen Advertising Integrity Security Lösungen von White Ops unsere bestehenden Maßnahmen zur Betrugsprävention zu erweitern und so die Sicherheit in unserem Umfeld zu erhöhen”, so David Simon, Chief Revenue Officer bei Fyber. “Fyber hat viel investiert, um die Qualität des Inventory in unserem Marktplatz zu optimieren und sich darauf konzentriert betrügerische Aktivitäten zu unterbinden. Die Funktionalitäten von White Ops- für Mobile Apps Umgebungen werden es uns ermöglichen, unseren Kunden weiterhin eine sicherere und reibungslosere Erfahrung zu bieten. Für Fyber ist es ein weiterer wichtiger Schritt, Verluste in der Kaufabwicklung zu reduzieren und das Vertrauen der Brand Buyer in uns zu stärken.”

“Die Mission von White Ops besteht darin, unsere Kunden vor raffinierten Bot-Angriffen und Betrug im Internet zu schützen sowie die Ökonomie der Cyberkriminalität zu stören”, so Jason Fink, Ads Integrity, Teamleiter bei White Ops. “Mobile Umgebungen sind die Zielscheibe für Betrügereien und Angriffe von Cyber-Kriminellen. Unsere Zusammenarbeit mit Fyber stellt sicher, dass wir gemeinsam einen Großteil des Ad-Ökosystems schützen.”

Über Fyber

Fyber entwickelt und betreibt eine Monetarisierungs-Plattform für mobile App-Publisher der nächsten Generation. Fyber kombiniert proprietäre Technologien und Expertise in den Bereichen Mediation, Programmatik und Video, um ganzheitliche Lösungen zu schaffen, die die Zukunft der App-Wirtschaft gestalten. Fyber ist weltweit an sieben Standorten vertreten und hat Niederlassungen in San Francisco, New York, London, Berlin, Tel Aviv, Seoul und Peking. Es wird an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol FBEN öffentlich gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.fyber.com

Über White Ops

White Ops ist ein führender Anbieter für Bot-Mitigation und Betrugsschutz. White Ops überprüft über fünf Billion Interaktionen pro Woche um Unternehmen sowie die größten Internetplattfomen vor schädlichen Bots zu schützen. Raffinierte, hoch-komplexe Bots verhalten sich und agieren wie Menschen, wenn sie auf Anzeigen klicken, Websites besuchen, Formulare ausfüllen, Accounts übernehmen und Zahlungsbetrug begehen. White Ops identifiziert und stoppt schädliche Bots. Die Stärke und der Umfang der Bot Mitigation Platform von White Ops zum Schutz von Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Werbung und Marketing veranlasste Goldman Sachs Merchant Banking Division und ClearSky Security in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu investieren

Für weitere Informationen besuchen Sie www.whiteops.com

