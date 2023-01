Galileo Group und Xenotive kooperieren für SAP Cloud ALM

Galileo Group und Xenotive ermöglichen neue Toolchain-Integration für SAP Cloud ALM in Asien

München (Deutschland) und Bangalore (Indien), 9. Januar 2023 – Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter sowohl für schlüsselfertige Integrationen von SAP-zentrischen IT-Factories als auch für Release-, Change- und Transport-Management für SAP®-Lösungen, und Xenotive, ein in Asien ansässiger Implementierungsanbieter für Toolchain-Integration für SAP Cloud ALM und SAP Hybrid IT Factory Management, haben eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet.

Die IT-Berater von Xenotive bringen ihr technologisches Know-how und ihre umfassende Erfahrung bei der Implementierung von Change Request Management mit SAP Solution Manager, Focused Build for SAP Solution Manager, ServiceNow, Jira und Azure DevOps in die Partnerschaft ein. Darüber hinaus konzentrieren sie sich auf die Implementierung und den Betrieb von SAP-Lösungen mit SAP Cloud ALM. Xenotive arbeitet für Start-ups, weltweit anerkannte Unternehmen aus der Fortune-500-Liste und asiatische Unternehmen, die SAP-Lösungen einsetzen.

Die No-Code-Integrationsplattform Conigma Connect™ des Softwareanbieters Galileo Group ermöglicht die Integration von SAP- und Drittanbieter-Tools in einer heterogenen, auf SAP-Lösungen ausgerichteten IT-Fabrik. Diese Plattform arbeitet sowohl mit SAP S/4HANA® als auch mit dem SAP Solution Manager und SAP Cloud ALM. Außerdem integriert sie gängige Drittanbieter-Tools in einer heterogenen IT-Fabrik für SAP®-Lösungen.

„Die No-Code-Integrationsplattform Conigma Connect™ hat uns von Anfang an überzeugt. Mit der Plattform können wir unsere Kunden in Asien einen echten Mehrwert bieten“, sagt Samarjeet Singh, CEO und Co-Founder von Xenotive. „Wir heben das Application Lifecyle Management unserer asiatischen Kunden auf das nächste Level.“

„Mit Xenotive haben wir jetzt auch ein auf SAP-Technologien fokussiertes Beratungsunternehmen als Partner für den asiatischen Markt gewonnen. Damit können wir unseren Kunden auf allen Kontinenten unsere Services für SAP Cloud ALM und eine hybride IT Factory für SAP-Technologien unterstützt durch lokale Consulting Services anbieten“, erläutert Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen indischen Partner.“

Über Xenotive

Das IT-Serviceunternehmen Xenotive Consulting Private Limited wurde mit dem Ziel gegründet, die digitale Transformation für die aufstrebenden Kräfte der Geschäftswelt zu vereinfachen, zu rationalisieren und zu beschleunigen. Xenotive ist ein digitales Business Transformation Powerhouse mit nachgewiesener Expertise, um Unternehmen einen nahtlosen Übergang in das digitale Zeitalter zu ermöglichen und gleichzeitig Risiken zu eliminieren und zu minimieren. Entstanden aus der Idee, Xeno (d.h. verschiedene Ursprünge) und Technologie gekonnt zu verbinden, beschleunigt Xenotive Transformationsprojekte durch ein Spektrum von Mainstream-Technologien wie SAP, Salesforce Mobility, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Robotic Process Automation und andere AI-infundierten Dienstleistungen. Xenotive hat seinen Sitz im indischen Technologie Cluster Bangalore. Weitere Informationen finden Sie unter www.xenotive.com

Conigma™ ist ein Warenzeichen der Galileo Tools GmbH / Galileo Group AG.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse.

Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de

Kontakt

Galileo Group AG

Malte Klassen

Kistlerhofstraße 60

81379 München

+49 89 71 04 63 60

+49 89 71 04 63 88

info@galileo-group.de

http://www.galileo-group.de