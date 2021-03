GameStop Aktien – tolle Chance oder echte Gefahr?

Finanzexperte Walther Rösler zu den Risiken und Chancen, die die GameStop Aktie bietet

Die GameStop Aktie – aktuell ein (wieder) viel diskutiertes Thema. Was bedeutet dieser Hype für das eigene Investment? Investiert man nicht, hat man dann die eine große Chance verpasst? Oder riskiert man, viel Geld zu verlieren? Investmentberater Walther Rösler erläutert den Hype: “Der erste wichtige Punkt in diesem Thema ist der “Robin-Hood-Gedanke” – eine der Handelsplattformen heißt bezeichnenderweise Robin Hood. Was bedeutet nun Robin Hood in diesem Zusammenhang? Der Kleine gewinnt gegen den Großen, David gegen Goliath, der Kleinanleger gegen die großen Private Equity Gesellschaften, die sogenannten Heuschrecken”. Es liegt in der Natur der Sache, dass man immer zu dem vermeintlich Schwächeren – dem Underdog – hält.”

Auf den ersten Blick mag das charmant erscheinen, doch der Finanzberater Walther Rösler rät zur Vorsicht: “Ich kann nicht erkennen, welchen Nutzen dieser Trend hat. Über diverse Social-Media-Plattformen haben sich viele Kleinanleger zusammengeschlossen und eine Kurssteigerung der GameStop Aktie hervorgerufen. Ich frage nun, wer profitiert davon? Am Anfang der Kette steht vielleicht jemand mit guten Absichten, aber derjenige ist auch Hauptprofiteur dieser Aktion.”

Der Investmentberater hält das Geschehen für ein Schneeballsystem: “Wer früh einsteigt gewinnt am meisten, aber was ist mit demjenigen, der zuletzt eingestiegen ist? Wie man an dem ersten Hype gesehen hat, ist die Aktie binnen weniger Tage auch um einen gewaltigen Prozentsatz abgerutscht. Wer also fast zu Höchstkursen gekauft hat, hat nun einen gewaltigen Verlust. Im Unterschied zu der sogenannten “Heuschrecke” haben Kleinanleger oft ihr gesamtes Erspartes eingesetzt, was nun weniger wert ist. Die Anleger der “Heuschrecken” haben dagegen nur ein schlechtes Investment unter vielen. Der Kleinanleger aber vielleicht alles verloren.”

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist der Traum von vielen Menschen, schnell reich zu werden. Walther Rösler hält das für eine “Casino-Mentalität”. Der Finanzexperte sieht die Gefahr darin, dass die Kleinanleger, die Gewinne erzielt haben, nun der Überzeugung sind, dass diese Entwicklung so anhält. Er weiß: “Das Schwierige an der Börse ist, dass diese nicht nur eine Richtung kennt. Deswegen finde ich es verantwortungsvoller, wenn man sein Depot lieber langfristig und breit diversifiziert, als alles auf eine Karte – in diesem Fall GameStop – zu setzen.”

Das Beispiel der GameStop Aktie zeigt die Macht von Social-Media-Plattformen. Doch Investment ist für den Finanzexperten stark mit Verantwortung verknüpft. Leerverkäufe sind für ihn keine nachhaltige Investition.

Seine Hoffnung: “Ich wünsche, dass die Anleger durch den Hype um GameStop nicht abgeschreckt werden, sondern sich intensiver mit dem Thema Investment beschäftigen.”

Mehr Informationen und Kontakt zu Walther Rösler. Erfolgreich Investments managen.

gibt es hier: Hier geht es zu der Website

Seit seiner Kindheit begeistert sich Walther Rösler für Investments und Finanzplanung –

eine echte Leidenschaft.

Er steht seinen Kunden als Ratgeber und Stratege für Investments zur Seite. Anleger profitieren von seiner langjährigen Expertise und Erfahrung, ebenso wie von seinem umfangreichen Netzwerk bestehend aus Notaren, Steuerberatern, Makler und anderen Experten.

Leidenschaft gepaart mit Qualifikation und Out-of-the-Box-Thinking machen seine Analysen und Beratungen aus. An erster Stelle stehen dabei immer die Wünsche seiner Anleger und Ziele des Kunden. Durch seine umfassende Kenntnis des Marktes, einschließlich des Immobiliengeschäfts, ist es Walther Rösler möglich, immer individuell auf die Ansprüche seiner Anleger einzugehen.

