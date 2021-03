Gartner Peer Insights zeichnet Fastlys WAF aus

Fastly (Signal Sciences) wird zum dritten Mal in Folge von Gartner Peer Insights als “Customers’ Choice” für Web Application Firewalls ausgezeichnet

Als einziger Anbieter, der dreimal in Folge ausgezeichnet wurde, erhält Fastly (Signal Sciences) die höchste Bewertung von Kunden, die eine WAF gekauft, implementiert und genutzt haben

Fastly, Inc. (NYSE: FSLY), Anbieter einer globalen Edge-Cloud-Plattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im März 2021 von Gartner Peer Insights die Auszeichnung “Customers’ Choice für Web Application Firewalls (WAF)” erhalten hat. In einer von Unternehmenskunden durchgeführten Bewertung wurde Fastly mit seiner Next-Gen WAF, die durch die Übernahme von Signal Sciences im Oktober 2020 in Fastlys Portfolio integriert wurde, als eine der am besten beurteilten Web Application Firewall-Lösung auf dem Markt ausgezeichnet. Damit erhält Fastly diese Auszeichnung zum dritten Jahr in Folge. Auf der Grundlage von 66 Bewertungen gaben IT-Profis Fastlys (Signal Sciences) Next-Gen WAF im Durchschnitt 4,9 von 5,0 Sternen – eine hervorragende Gesamtbewertung im WAF-Markt auf Gartner Peer Insights, wie wir denken

Mit der höchsten Gesamtbewertung (laut dem Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” Web Application Firewalls Report vom März 2021) hebt sich Fastly als bevorzugter strategische Partner für all die hervor, die eine WAF-Lösung gekauft, implementiert und genutzt haben. Ein paar der Bewertungen besagten beispielsweise:

“Die Technologie entwickelt sich heute so schnell, dass es für jeden Sicherheitsanbieter schwer ist, damit Schritt zu halten. Signal Sciences arbeitet jedoch hervorragend mit seinen Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass das Produkt erfolgreich eingesetzt wird und sowohl in Bezug auf die Integration als auch den Security-Aspekt ausgereift ist. Das Produkt an sich ist schon erstklassig, aber die Unterstützung und die Bereitschaft zur Partnerschaft durch das SigSci-Team hebt diesen Anbieter deutlich von der Konkurrenz ab.” – Senior Manager, Sicherheitstechnik in der Medienbranche

“Die Signal Sciences WAF bietet einen noch nie erreichten Schutz für unsere Webanwendungen und APIs. Wir verarbeiten jeden Monat mehr als 1,5 Milliarden Webanfragen, von denen viele bösartigen Traffic umfassen. Wir verlassen uns darauf, dass Signal Sciences durch die Anwendung intelligenter und dynamischer Methoden Signal und Rauschen unterscheidet. Signal Sciences WAF ist einfach zu implementieren, intuitiv, effektiv und eine der führenden Sicherheitstechnologien, die wir einsetzen.” – Chief Information Security Officer für sonstige Industrieprodukte

“Unglaublich schnell zu implementieren, unglaublich leistungsstark in der Anwendung. Ein exzellentes Produkt, von dem die Online-Präsenz eines jeden Unternehmens profitieren könnte.” – Senior Manager, Application Experience in der Fertigungsindustrie

“Insgesamt hat Signal Sciences alle WAFs, die wir getestet haben, übertroffen. Die Möglichkeit, eine gesamte Flotte in ~30s zu aktualisieren sowie alle Aspekte über die Automatisierung zu steuern, ist ein großer Gewinn. Es hilft, dass die Rule-Engine extrem flexibel, sehr leistungsfähig und schnell einsetzbar ist.” – Principal Engineer in der Einzelhandelsbranche

“Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser fortwährendes Bemühen, unseren Kunden mehr Schutz und Zuverlässigkeit zu bieten, ohne dabei die Reaktionszeiten zu beeinträchtigen”, sagt Andrew Peterson, Mitbegründer von Signal Sciences und Fastly Vice President of Security Sales. “Vorbei sind die Zeiten, in denen Unternehmen bei Sicherheitslösungen auf Kundenzufriedenheit, Skalierbarkeit und Schnelligkeit verzichten mussten. Wir transformieren die Art und Weise, wie Engineering-, Security- und Operations-Teams zusammenarbeiten, um innovative Erlebnisse in großem Umfang und sicher zu entwickeln und bereitzustellen.”

Die Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2021 sieht Fastly als Bestätigung für ihr Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit im WAF-Markt. Unternehmen aller Branchen setzen Fastly (Signal Sciences) ein, um ihre kritischen Webanwendungen, APIs und Microservices vor dem gesamten Spektrum an Bedrohungen zu schützen. Darunter fallen beispielsweise die OWASP Top 10-Bedrohungen (wie SQLi und XSS) sowie Account-Takeover, Brute-Force-Attacken, bösartige Bots und API-Missbrauch, um nur einige zu nennen.

Im vergangenen Jahr wurde Signal Sciences im Oktober 2020 im Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls zum zweiten Mal in Folge als Visionär eingestuft. Im Oktober 2020 gab Fastly die Übernahme von Signal Sciences bekannt. Diese Akquise unterstützt Fastlys Mission, vereinfachte, reibungslose und sichere Lösungen in großem Umfang anzubieten. Der unabhängige Bericht von Gartner bewertete die Next-Gen-WAF-Lösung von Fastly (Signal Sciences) und zeichnete das Unternehmen als zukunftsweisend in der Branche aus.

Um mehr über die Next-Gen WAF-Lösung von Fastly (Signal Sciences) zu erfahren, besuchen Sie: https://www.fastly.com/products/signal-sciences/web-application-api-protection.

Verwandte Links:

Lesen Sie Fastly (Signal Sciences) Customers’ Choice Reviews auf Gartner Peer Insights

Laden Sie den Gartner Magic Quadrant 2020 für Web Application Firewalls herunter

Lesen Sie den Unternehmensblog, um mehr über diese Ankündigung zu erfahren

Über Gartner Peer Insights

Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Ratings und Reviews von IT-Software und -Services, die von IT-Experten und Technologie-Entscheidern verfasst und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen und Technologieanbietern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 215.000 verifizierte Reviews in mehr als 340 Märkten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice stellt die subjektive Meinung einzelner Endanwenderbewertungen, -ratings und -daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik ausgewertet wurden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern noch stellen sie eine Empfehlung dar.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen beschrieben werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen konkreten Einsatz.

Fastly verbindet Menschen mit den Dingen, die sie lieben. Die Edge-Cloud-Plattform von Fastly ermöglicht es Unternehmen, schnell, sicher und zuverlässig attraktive digitale Erlebnisse zu schaffen. Die Anwendungen unserer Kunden kommen durch die Edge-Technologie so nah wie möglich zum Nutzer. Die Plattform von Fastly wurde entwickelt, um die Vorteile des modernen Internets zu nutzen, programmierbar zu sein und die agile Software-Entwicklung mit beispielloser Sichtbarkeit und minimaler Latenz zu unterstützen. Entwickler können so innovative Lösungen leistungsfähig und sicher umsetzen. Zu den Kunden von Fastly gehören viele der weltweit bekanntesten Unternehmen, darunter Vimeo, Pinterest, The New York Times und GitHub.

Zu den deutschen Kunden von Fastly gehören Zeit Online oder Jimdo. Digitalverlage, Rundfunk- und Fernsehanstalten, Videoportale, das Gastgewerbe sowie die Reisebranche, Finanzdienstleister und elektronischer Handel profitieren von der Fastly Edge Cloud Plattform.

Kontakt

Fastly, Inc.

Elaine Greenberg

475 Brannan St. #300

CA 94107 San Francisco

+1 (844) 4FASTLY

press@fastly.com

https://www.fastly.com/

Bildquelle: Fastly