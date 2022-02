Gast beleidigt und bedroht Mitarbeiter in Sportsbar

Professionelle Alarmzentrale mit durchschnittlicher Reaktionszeit von 40 Sekunden greift direkt ein

Ratingen/Düsseldorf, 23.02.2022 – Aus einer Düsseldorfer Sportsbar geht am vergangenen Wochenende um zwei Uhr nachts ein stiller Alarm in der Notruf- und Serviceleitstelle von Rundum-Sicherheitsanbieter Verisure ein. Der Mitarbeiter an der Theke löst ihn aus, weil er von einem Gast bedroht wird. Sofort prüfen die qualifizierten Fachkräfte in der VdS-zertifizierten Alarmzentrale von Verisure in Ratingen, die ihren Kunden bei jeder Art von Notfällen im Schnitt in weniger als 40 Sekunden die passende Hilfe zukommen lassen, die Situation über Ton und Bild. Im verifizierten Notfall werden umgehend die Polizei und Rettungskräfte alarmiert, so auch in dieser Nacht im Düsseldorfer Stadtteil Garath.

Im Gastgewerbe auch nachts geschützt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der beliebten und deshalb durchgehend geöffneten Sportsbar im südlichen Düsseldorf relativ ruhig, als plötzlich ein Gast auftaucht, der hier aus guten Gründen bereits Hausverbot hat. Ruhig, aber bestimmt bittet der Mitarbeiter an der Theke den unerwünschten Gast zu gehen. Doch statt der Aufforderung zu folgen, baut sich der Mann vor ihm auf, beleidigt ihn und droht ihm Gewalt an. Zum Glück hat Inhaber und Geschäftsmann Yesil seine Lokale mit dem smarten, fernüberwachten Hochsicherheits-Alarmsystem von Verisure ausstatten lassen, so dass er seine Mitarbeiter jederzeit in Sicherheit weiß. Als die Servicekraft den Bedrohungsalarm des smarten Alarmsystems aktiviert, schalten sich auf Knopfdruck die Sicherheits-Profis aus der Ratinger Verisure Alarmzentrale zu und handeln.

Die Sicherheits-Fachkraft berichtet

„In der Nacht zum 12. Februar ging um 02:30 Uhr ein Bedrohungsalarm bei uns in der Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) ein, den ich sofort annahm. Um den Menschen, der das SOS-Signal ausgelöst hat, nicht zu gefährden, hörte ich erst still in die Situation rein, ohne mich zu erkennen zu geben. Bis auf eine leise Stimme war nichts Auffälliges zu hören. Auf den Kamerabildern erkannte ich eine Person hinter dem Tresen. Es schien eigentlich, als sei alles in Ordnung. Ich gab mich zu erkennen und sprach den Sportsbar-Mitarbeiter an. Dieser klang dann sehr verängstigt und bat mich, sofort die Polizei zu verständigen, da es Probleme mit einem Gast gebe.“

Sportsbar Besitzer Yesil erklärt: „Gut, dass der junge Mann, der für mich arbeitet, sofort Hilfe bekam, als er beleidigt und bedroht wurde. Gerade in weniger sicheren Gegenden ist es beruhigend zu wissen, dass meine Leute dank des Verisure Alarmsystems auch nachts sicher und geschützt sind, weil auf jedes Alarmsignal blitzschnell reagiert wird.“ Seine Familie betreibt in Nordrhein-Westfalen insgesamt acht Gastronomiebetriebe, die alle von den Verisure Sicherheitsexperten geschützt werden. Der Geschäftsmann lobt vor allem die rekordverdächtige Reaktionsgeschwindigkeit der VdS-zertifizierten Verisure Alarmzentrale. Er ist sehr froh, dass sein Mitarbeiter auch diesmal mit einem Schrecken davongekommen ist.

Was macht Verisure?

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von 4 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 350 Mitarbeitern bereits mehr als 13.000 zufriedene Kunden in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein.

Verisure, das Unternehmen

1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 600.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und schützt insgesamt über 4 Millionen Kunden in 17 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Deutschland.

Was bedeutet Verisure?

„Veri“ kommt von Verifizieren. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Polizei, Wachdienst und Rettungskräfte eingeschaltet und bei Bedarf der nebelartige ZeroVision® Sichtschutz als Diebstahlsicherung ausgelöst. Das „Sure“ steht für die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und den von Verisure gewährten Rundum-Schutz.

PRESSEKONTAKT

Alexandra Wenglorz, Internal & external Communications

Mobil: +49 174 32 41 906 E-Mail: alexandra.wenglorz@verisure.de

Verisure Deutschland GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 Ratingen

