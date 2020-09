Gastrostuhl Verena im Hygge-Stil

Hochwertiger Buchenstuhl mit Schwung und besonderem Sitzkomfort

Ein perfekter Gastrostuhl für Restaurant und Café ist Verena. Seine Form ist gleichzeitig reduziert und extravagant durch seine geschwungenen, seitlichen Holzstreben, die sich vom Stuhlrücken bis zum Sitz erstrecken.

Handwerklich gefertigt aus massiver Buche, hält der Stuhl den hohen Belastungen des gastronomischen Alltags problemlos stand. Die Rückenlehne aus Bugholz passt sich schmeichelnd der Form des Rückens an. Der bequeme Polstersitz ist umlaufend mit einem Keder versehen, was seine Kontur betont. Der Kunstlederbezug ist pflegeleicht und kann einfach abgewischt werden. Auch Stoff- und Lederbezüge sind möglich.

Besonders in der Ausführung Eiche Natur wirkt der Stuhl in Kombination mit einem dunklen Sitzpolster sehr edel. Es gibt ihn auch in Buche und in vielen Beiztönen nach Wunsch, so auch Vintage Optik oder Wenge. Die vielen, aufwändigen Bugholz-Elemente machen Verena zu einem Gastronomiestuhl der Extraklasse. Er passt optimal zur Einrichtung im Hygge-Stil.

