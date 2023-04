gbo datacomp auf Factory-Tour bei HKR Roding

Praxis, Praxis, Praxis ist der Ansatz des Mittelstand-Digital Zentrums Augsburg des VDMA. Auf der Suche nach Unternehmen, die die Türen öffnen, um für Digitalisierung in der Produktion zu begeistern, ist man in Zusammenarbeit mit gbo datacomp bei dessen langjährigem Kunden HKR fündig geworden. Und so heißt es am 9.5.2023 in Roding „Türen auf, hereinspaziert“.

Augsburg, 18.04.23 Am 9. Mai dreht sich in Roding beim Experten für Dreh-, Fräs- und Schmiedeteile HKR alles um das Thema Digitalisierung in der Produktion. Eingeladen hat das Mittelstand-Digital Zentrum des VDMA Bayern zusammen mit dem MES-Experten gbo datacomp. Ziel dieser halbtägigen Infoveranstaltung vor Ort bei HKR ist es, praxisnahe Beispiele erfolgreicher Digitalisierung im Mittelstand erlebbar zu machen.

„Wir haben sofort ja gesagt, als man uns angefragt hat, gemeinsam eine Veranstaltung bei einem unserer Kunden durchzuführen, um die Bedeutung der Digitalisierung in der Produktion zu zeigen. Aufgrund unserer langjährigen und guten Kundenbeziehung war die Anfrage bei HKR fast nur eine Formsache“, erläutert Michael Möller, Geschäftsführer der gbo datacomp.

Neben einem praxisnahen Fachvortrag des Verantwortlichen HKR Geschäftsführers Michel Rahn erwarten die Gäste Impulse aus der Wissenschaft. Das Fraunhofer IGCV berichtet über den Einfluss von KI in der Produktion. KI unterstützt aktuell bereits in weiten Teilen die Produktion, z.B. durch Bilderkennung. Bevor gemeinsam in die Zukunft der Digitalisierung geschaut wird, lädt HKR zusammen mit gbo datacomp zu einer Führung durchs Werk ein.

Beim Rundgang zeigen Michel Rahn und Michael Möller in der Fertigung, was sie vorher im Vortrag erläutert haben. Gemeinsam ist man stolz auf die Digitalisierung des Shopfloors, von der Erfassung der Maschinendaten angefangen bis der Auftragssteuerung in Verbindung mit SAP bis zu Kennzahlen und aktuellen Shopfloor-Informationen.

Anmelden zur kostenfreien Veranstaltung kann man sich hier.

gbo datacomp gilt als Ideengeber der ersten Stunde im Bereich MES-Lösungen für mittelständische Produktionsunternehmen. Der Full-Service-Dienstleister verfügt über mehr als 30 Jahre Projekterfahrung im Produktionsumfeld des Mittelstandes. An fünf Standorten werden die Anforderungen der Kunden auf der Basis von Standardmodulen den Kundenbedürfnissen angepasst. Neben seiner modularen MES-Lösung bisoftMES solutions bietet der MES-Experte kundenindividuelles Consulting. Von der Einführung, über die Anlagenintegration bis hin zur praktischen Umsetzung von MES-Lösungen realisiert das mittelständische Softwarehaus alles aus einer Hand. Die ausgesuchte Branchenkompetenz spricht für sich. Derzeit betreut gbo datacomp weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit über 20.000 Usern und mehr als 100.000 angeschlossenen Maschinen/Anlagen.

