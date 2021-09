Gebäudereinigung in Appenweier: Bauendreinigung vom Fachmann

Bauendreinigung gehört in die Hände von Profis der Gebäudereinigung, weiß Fachmann für Appenweier

APPENWEIER. “Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gebaut, renoviert, gebohrt, gemauert und gespachtelt wird, geht es um weit mehr als nur um Späne”, betont Fatmir Zeneli, Geschäftsführer von OLA Gebäudereinigung in der Region Appenweier. Das Unternehmen hat sich auf die professionelle Bauendreinigung spezialisiert und kennt die besonderen Herausforderungen bei der Säuberung von Neubauten oder frisch sanierten Gebäuden. “Die Reinigung von neuer oder instandgesetzter Bausubstanz braucht mitunter Fingerspitzengefühl und Fachkenntnis. Jeder, der selbst schon einmal renoviert hat, der weiß, wie viel Staub und grober Schmutz dabei anfallen kann. Gründlichkeit und Rücksicht auf Oberflächen sowie die vorhandenen Baureste sind wichtige Voraussetzungen, um Gebäude wirklich sauber und damit bewohnbar bzw. nutzbar zu gestalten”, skizziert Fatmir Zeneli. Oberstes Gebot bei der Gebäudereinigung von Neubauten ist dabei der Schutz der Oberflächen.

Bauendreinigung als Spezialdisziplin der Gebäudereinigung in Appenweier

Fachleute der Gebäudereinigung unterscheiden die Baugrobreinigung von der Bauendreinigung. Bei der Baugrobreinigung geht es zunächst darum, die größten Verschmutzungen zu beseitigen, damit weitere Arbeiten am Haus so durchgeführt werden können, dass sich Verschmutzungen nicht weiter in den Räumen verteilen. Steine, Holzteile, Baumüll oder Verpackungsmaterialien werden entsorgt und je nach Baufortschritt beseitigt. “Sind die Arbeiten endgültig abgeschlossen, ist der nächste Schritt die Bauendreinigung. Durch den Einsatz von fachgerechten Methoden und den passenden Maschinen befreien wir Oberflächen, Böden und Wände, Fenster und Schalter so weitgehend von Staub, Schmutz und Baumaterial, dass alles blitzt und blinkt”, schildert der Reinigungsexperte.

Ziel der Gebäudereinigung in Appenweier: Bezugsfertige Übergabe an den Eigentümer

Die Bauendreinigung wird auch als Baufeinreinigung oder Bauschlussreinigung bezeichnet. Ziel dabei ist es, das Gebäude so intensiv zu reinigen, dass es bezugsfertig an den Auftraggeber übergeben werden kann. Eine besondere Aufgabe dabei ist die Entfernung von Baustaub, der sich im Verlauf der Renovierungs- und Bauarbeiten überall als feiner Film auf den Oberflächen ablagert. Auch überschüssiges Fugendichtungsmaterial, Farbe oder Lackspritzer, Zementreste, Schlieren und Wasserflecken gehören zu den typischen Spuren, die Bau- oder Sanierungsprozesse erzeugen und für deren Entfernung es fachmännische Unterstützung braucht. Nicht zu vergessen sind bei der Bauendreinigung Schalter, Türen, Bodenleisten, Steckdosen und Fliesen. “Auf Wunsch prüfen wir bei der Bauendreinigung auf entstandene Mängel, die erst nach der kompletten Reinigung des Gebäudes auffallen”, stellt Fatmir Zeneli heraus.

OLA Gebäudereinigung bietet eine gründliche, zuverlässige und erfahrene Reinigung in Achern, Appenweier, Offenburg und Renchen.

Firmenkontakt

Ola Gebäudereinigung

Ardenis Zeneli

Unterweiler 46

77770 Durbach

0171 110 1755

Presse@ola-gebaeudereinigung.de

http://www.ola-gebaeudereinigung.com

