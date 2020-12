Gebäudereinigung und Büroreinigung im Jahr 2021

Die Reinigungsexperten von IHRCLEANTEAM Hamburg blicken auf die Herausforderungen an eine professionelle Reinigung von Gebäuden, Büros und Haushalten im neuen Jahr

Hamburg, 30. Dezember 2020 – Ein denkwürdiges Jahr 2020 endet und ein sicher ebenfalls turbulentes und herausforderndes 2021 steht vor der Tür. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überstanden. Auch wenn erste Impfungen bereits erfolgen, wird das Covid-19 Virus noch länger unser Leben (mit)bestimmen – privat wie beruflich. Hygiene lautet auch im neuen Jahr die Maxime. Das gilt für den eigenen Haushalt, aber auch am Arbeitsplatz und im Büro. IHRCLEANTEAM Hamburg (www.ihrcleanteam.de) ist seit zwei Jahrzehnten auf professionelle Gebäudereinigung spezialisiert und verrät, worauf es im kommenden Jahr bei der Reinigung und Hygiene besonders ankommt.

Auch 2021 ein wichtiges Thema: richtiges Reinigen und Putzen in Coronazeiten

“Haushalts- und Bürohygiene nahmen schon immer einen hohen Stellenwert ein, aber 2020 wurden die Themen Reinigung und Hygiene durch Corona massiv aufgewertet”, sagt Reinigungsexperte Dirk Cusian. Der Hamburger Unternehmer gründete mit seinem Geschäftspartner Andre Clieves das Reinigungsunternehmen IHRCLEANTEAM im Jahr 2001 in Hamburg, als sie feststellen mussten, dass keine Reinigungsfirma in Hamburg und im Hamburger Umland so gründlich reinigte, wie sie dies für ihre unterschiedlichen Firmen in der Region erwarteten.

Die zweite Coronawelle hat zunächst zum Lockdown Light und dann auch zum nächsten harten Lockdown im Winter 2020 / 2021 geführt. Corona bestimmte bereits den Frühling 2020 – und nun sind im Winter die Coronafälle wieder signifikant angestiegen. Längst hat sich die Bevölkerung mit den AHA Regeln (Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen) arrangiert und die Kontakte zurückgefahren. Doch im Haushalt wie im Büro oder sonstigen Arbeitsplatz sind die Fragen 2021: Wie kann mit geeigneten Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen das Infektionsrisiko verringert werden? Welche sinnvollen und effektiven Reinigungsmittel gibt es und wie werden diese Mittel und Maßnahmen bei der Reinigung optimal eingesetzt?

Die IHRCLEANTEAM Reinigungsexperten verraten auf der Website https://www.ihrcleanteam.de schon seit einiger Zeit praxisbewährte Reinigungstipps, die auf zwei Jahrzehnten professioneller Gebäudereinigung und Büroreinigung beruhen. In den letzten Monaten lag der inhaltliche Schwerpunkt auf den Auswirkungen der Covid 19 Pandemie auf Sauberkeit, Reinigen, Putzen und Hygieniemaßnahmen angesichts Corona.

“Auch 2021 wird die Corona-Pandemie uns weiter im Griff haben. Die Herausforderung besteht vor allem darin, dass wir zwar unsere sozialen und beruflichen Kontakte einschränken müssen, aber dennoch unseren alltäglichen Pflichten nachkommen sollen und müssen. Vor allem im beruflichen Bereich ist das enorm schwierig. Denn damit es auch in den Unternehmen trotz der Pandemie weitergehen kann, sind Hygienemaßnahmen und sorgfältige Büroreinigung und Gebäudereinigung unerlässlich. In einer Metropolregion wie Hamburg mit großem Einzugsgebiet, hoch frequentiertem öffentlichen Personennahverkehr und großen Bürokomplexen ist das um so schwieriger. Im beruflichen Bereich sollten erfahrene Reinigungsfirmen wie IHRCLEANTEAM konsultiert werden, um die optimale Reinigungs- und Hygiene-Lösung zu finden und zu etablieren”, betont Gebäudereinigungsexperte Dirk Cusian.

Eine professionelle und effektive Büroreinigung und Gebäudereinigung in Zeiten von Corona 2021 beinhaltet:

– Ausführliche Beratung und Entwicklung eines Reinigungskonzeptes,

– individuell zugeschnittene Einsatzzeiten,

– dokumentierte Arbeitsabläufe,

– erreichbare Ansprechpartner,

– erfahrenes, geschultes Personal,

– Einsatz von modernen Maschinen und

– ergebnisorientierte Leistungen und regelmäßige Qualitätskontrollen.

Hygiene und Schutz gegen Corona im Büroalltag im neuen Jahr

Maximaler Schutz gegen Corona und Infektionskrankheiten kann nur durch eine professionelle desinfizierende Reinigung gewährleistet werden. Die aktuelle durch die Verbreitung des Coronavirus entstandene Situation hat zu weitreichenden Einschnitten im Alltag geführt, die dazu beitragen sollen, eine weitere Ausbreitung des Covid19-Virus zu verhindern. Im Vordergrund stehen dabei Maßnahmen zur Vermeidung von Neuinfektionen – auch im Arbeitsalltag und Wirtschaftsleben. Neben den angepassten Verhaltensweisen wie Abstand zu Mitarbeitern halten, in die Armbeuge zu husten oder zu niesen sowie häufigen Händewaschens, ist vor allem die desinfizierende Reinigung mit geeigneten wie verträglichen Reinigungsmitteln eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung von Keimen in Räumen, Arbeitsplätzen, Küchen und im Sanitärbereich von Büros.

“Bei der einfachen Reinigung wird die Anzahl der Keime weit weniger reduziert als bei der desinfizierenden Reinigung, da keine keimtötenden Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Die desinfizierende Reinigung wirkt keimtötend und kann zur Reduktion von Infektionen beitragen. Die desinfizierende Reinigung sollte sowohl im gewerblichen wie im privaten Bereich 2021 oberste Priorität haben!” rät IHRCLEANTEAM Chef Dirk Cusian.

Kontakt, weitere Informationen und Anfragen IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung und Büroreinigung Hamburg:

Ihr Clean Team Hamburg

Andre Clieves und Dirk Cusian GbR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Tel.: 040 – 040-226 211 090

Fax.: 040-226 211 099

E-Mail: info (at) ihrcleanteam.de

IHRCLEANTEAM – Vertrauen in ein erfahrenes Unternehmen

IHRCLEANTEAM ist seit vielen Jahren tätig und bietet ein weites Spektrum an Dienstleistungen in der Gebäudereinigung und Büroreinigung in Hamburg.

Profitieren Sie von einem Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und individuell ausgearbeiteten Reinigungskonzepten.

IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung auf höchstem Niveau

Die Hamburger Unternehmer André Clieves und Dirk Cusian gründeten IHRCLEANTEAM im Jahr 2001, als sie feststellen mussten, dass keine Reinigungsfirma so gründlich reinigte,

wie sie dies erwarteten. Der Bedarf war Grundlage und geschäftlicher Anspruch.

Das Ziel haben wir erreicht: Gebäudereinigung auf höchstem Niveau, mit der man selbst auch als Kunde zufrieden wäre – Säuberung als Aufgabe, nicht nur als einfacher “Job”.

Die gleich bleibend hohe Qualität unserer Dienstleistung ist Garant für unsere Geschäftskontakte – zu Ihnen als unseren zufriedenen Kunden.

Über die umfassende Beratung hinaus bietet das von den Inhabern geleitete Unternehmen konkret sichtbare Dienstleistungen an.

Rufen Sie uns einfach unter 040 – 226 211 090 an oder nutzen Sie das Anforderungsformular.

www.ihrcleanteam.de

Firmenkontakt

Ihr Clean Team Hamburg – André Clieves und Dirk Cusian GbR

Dirk Cusian

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

040 – 040-226 211 090

040-226 211 099

info@ihrcleanteam.de

https://www.ihrcleanteam.de

Pressekontakt

Görs Communications

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck / Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.