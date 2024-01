Gebündelte Kompetenz für das Prozessmanagement: BPM&O und FIS gehen Partnerschaft ein

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH und die BPM&O GmbH geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. BPM&O ist ein Beratungshaus, das sich auf das Prozessmanagement und die prozessorientierte Organisationsentwicklung spezialisiert hat. Damit ergänzt BPM&O die Kompetenz des SAP Gold Partners FIS bei der SAP-Beratung und Durchführung von SAP-Projekten passgenau.

Die Kunden der beiden Unternehmen profitieren in IT- und Change-Projekten von der gebündelten Expertise. So zum Beispiel im Rahmen einer SAP S/4HANA Transformation oder bei der Umsetzung von Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Gemeinsam bieten BPM&O und FIS eine 360°-Unterstützung beim Geschäftsprozessmanagement mit SAP Signavio. Mit dem modernen Tool SAP Signavio für das datenbasierte Business Process Management (BPM) analysieren Unternehmen ihre Geschäftsprozesse, optimieren diese und schaffen so mehr Effizienz. Kunden erhalten die technische, prozessuale und organisatorische Beratung aus einer Hand.

Die SAP S/4HANA Transformation stellt für Unternehmen keine reine technologische Veränderung dar. Im Zuge der umfassenden Transition-Projekte werden auch historisch gewachsene Prozesse und Zuständigkeiten im Unternehmen hinterfragt. „Eine Business Transformation hat Auswirkung auf das gesamte Unternehmen, nicht nur auf die Technologie, sondern auch auf die internen Strukturen, Abläufe und Mitarbeitenden. Durch die Partnerschaft mit FIS können wir unsere Kund:innen im SAP-Umfeld in Zukunft noch intensiver begleiten,“ berichtet Sven Schnägelberger, Geschäftsführer BPM&O GmbH.

Als Spezialist für Organisationsentwicklung und Prozessmanagement bringt BPM&O die für eine erfolgreiche Transformation notwendigen Vorgehensmodelle, Methoden und Schulungskonzepte mit. FIS setzt diese Konzepte in Software um: Durch eine ausgezeichnete SAP-Kompetenz sowie Praxis-Know-how zur SAP S/4HANA Transition aus zahlreichen Projekten laufen Software und Prozesse Hand in Hand.

Mit der strategischen Partnerschaft intensivieren die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit und ermöglichen eine umfassende Begleitung von Kunden bei ihren Business-Transformations- und Nachhaltigkeitsprojekten. „Als erfahrener Dienstleister für SAP-Projekte freuen wir uns auf die enge Zusammenarbeit mit der BPM&O GmbH, die unsere SAP-Expertise durch Ihre ausgezeichnete Prozessmanagement-Kompetenz komplettiert,“ so Dirk Schneider, Geschäftsführer FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

Bereits zu Beginn des Jahres 2024 werden die beiden Partner BPM&O und FIS ihre Kunden und Interessenten in zwei Live-Webinaren umfassend informieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung werden BPM&O und FIS bald bekannt geben.

Über die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen mit über 800 MitarbeiterInnen in der Firmengruppe. FIS ist One-Stop-Anbieter für SAP-Projekte und treibt als SAP Gold Partner durch die Entwicklung effizienter Lösungen die Digitalisierung in Unternehmen voran.

Über die BPM&O GmbH

Die 2009 gegründete Managementberatung BPM&O GmbH mit Sitz in Köln ist auf die Entwicklung prozessorientierter Organisationen spezialisiert. Ziel ist es, Unternehmen beim Aufbau einer zukunftsweisenden prozessorientierten Unternehmensführung zu unterstützen.

Firmenkontakt

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Melanie Pfister

Röthleiner Weg 1

97506 Grafenrheinfeld

+49 (0) (9723) 9188-0



http://www.fis-gmbh.de

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Lornsenstraße 128-130

22869 Schenefeld

+49 (0) 40 840 55 92-12



http://www.wordfinderpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.