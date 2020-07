Gebündelte Kompetenz: TMS startet grenzübergreifende Kooperation mit den größten POS-Agenturen aus Österreich und der Schweiz

TMS Gruppe gründet innerhalb des Agenturnetzwerks SSI eine neue DACH-Unit für den deutschsprachigen Raum

Frankfurt am Main. Als Gründungsmitglied des internationalen Netzwerks Sales Service International (SSI) ist die TMS Gruppe seit Jahren international vernetzt und grenzübergreifend aktiv. in der DACH-Region soll die Zusammenarbeit jetzt weiter intensiviert werden. Deshalb hat sich die TMS Gruppe mit der österreichischen AFT Plus Promotion Sales GmbH und der schweizerischen Promotion Tools AG zu einer neuen stärkeren DACH-Unit innerhalb des SSI-Netzwerkes zusammengeschlossen.

Mit diesem Zusammenschluss verfolgen die Agenturen das Ziel, den holistischen TMS-Ansatz als One-Stop-Shop für sämtliche Dienstleistungen am Point of Sale in allen beteiligten Ländern anzubieten. Von klassischen Vertriebsaktivitäten wie Sales Services, Sales Forces, Trainings, Merchandising, Shelf Services, POS Management oder Sales Promotions bis hin zur datenbasierten Projektsteuerung. Die Organisation als DACH-Unit soll länderübergreifende Marketingaktivitäten vereinfachen und durch zentral gesteuerte Projekte den administrativen Aufwand erheblich reduzieren.

Managing Director der TMS Gruppe und Country Head des SSI Sales Services International Networks Mark Nitschke begründet die Entscheidung für den Zusammenschluss: “Wir hatten SSI gegründet, um den Austausch zwischen unabhängigen, inhabergeführten POS- und Fieldmarketing-Agenturen zu fördern. Die Unterteilung in eine DACH-Struktur intensiviert diesen Austausch einerseits und fokussiert sich andererseits auf die tatsächliche, gemeinsame Umsetzung internationaler Projekte. Die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung lässt Ländergrenzen zunehmend verschwimmen, das haben wir in den letzten Jahren auch in einem signifikanten Anstieg der Kundenanfragen für länderübergreifende Projekte im deutschsprachigen Raum bemerkt. Kurze Wege, direkte Kommunikation und ein zentralgesteuerter Durchsatz bringen unseren Kunden die nötige Performance in der Region. Denn internationale Performance mit lokalem Know-How sind heute gefragter denn je.”

Die Agentur-Standorte in Deutschland, Österreich und Schweiz ermöglichen den Zugriff auf eine etablierte Infrastruktur, während die in-house DACH-Unit als zentrale Steuerungseinheit als Single Point of Contact fungiert. Kunden profitieren von einem Team branchenerfahrener Projektmanager, die seit Jahren auf lokaler Länderebene unzählige POS-Projekte erfolgreich koordinieren und umsetzen. Darüber hinaus können Kunden mit länderübergreifendem Know-How und regionaler Erfahrung beraten werden.

Dabei profitieren sie von Business Intelligence-Lösungen, wie dem in-house entwickelten Tool OneTMS. OneTMS verkörpert die Optimierung der digitalen Projektsteuerung durch die zentrale Übermittlung sämtlicher Aktivitäten, Prozesse und Reportings in real-time auch an Kunden der DACH-Unit. Diese Technologie ermöglicht es u.a. rund 28.000 wöchentlichen Besuchskontakte am POS erfolgreich zu analysieren und in entsprechende Aktionen sowie in Handlungsempfehlungen zu übersetzen.

Die inhabergeführte TMS Gruppe zählt zu den größten Below-the-Line-Marketing-Agenturen Deutschlands. Als Teil des internationalen Agenturennetzwerks SSI sind auch internationale Projekte selbstverständlich. Die TMS Gruppe betreut zahlreiche namhafte nationale und internationale Unternehmen aus Industrie, Handel, Technologie, Telekommunikation und anderen Branchen in Sales Force, Merchandising, Promotion, , und Business Intelligence.

