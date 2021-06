GEDAK digitalisiert Bestellprozess im Maschinen- und Anlagenbau

Kempen/Dinklage. Innerhalb kürzester Zeit hat die Erich Stallkamp ESTA GmbH ihren Bestellprozess konsequent digitalisiert. Dafür richtete GEDAK IT Solutions in knapp zwei Monaten einen B2B-Webshop auf Basis der E-Commerce-Lösung Shopware 6 Professional ein. Darüber können Bestands- und Neukunden in Zukunft schnell und bequem Ersatzteile für verschiedene Anlagen ordern, die Stallkamp vertreibt.

“Wir beginnen mit ausgewählten Kunden und bauen den Prozess dann nach und nach aus”, informiert Benjamin Budde, Vertriebsleiter der Erich Stallkamp ESTA GmbH. Der Maschinen- und Anlagenbauer war bisher, wie in vielen mittelständischen Unternehmen der Branche üblich, klassisch unterwegs. Das bedeutet: “Die Produkte wurden in Form eines PDF-Katalogs mit Zeichnungen sowie Positionsnummern präsentiert und die Kunden haben ihre Bestellungen als Listen per Fax oder E-Mail aufgegeben”, erläutert Norbert Haab, Vertriebsleiter bei GEDAK.

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und DMS-Lösungen sowie Reporting-Anwendungen. GEDAK unterstützt ihre Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das Fulfillment-Unternehmen PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

