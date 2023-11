Gefrierende Rohre

Tipps zur Vermeidung von gefrorenen Rohren in diesem Winter

Der Winter kann eine wunderschöne Jahreszeit sein, aber er kann auch einige Herausforderungen mit sich bringen, vor allem, wenn es um die Sanitäranlagen in Ihrem Haus geht. Ein häufiges Problem, mit dem Hausbesitzer in den kälteren Monaten konfrontiert werden, sind eingefrorene Rohre. Eingefrorene Rohre können gefährlich sein, denn wenn das Wasser in den Rohren gefriert, dehnt es sich aus und kann die Rohre zum Platzen bringen. Dies kann zu umfangreichen Wasserschäden und kostspieligen Reparaturen führen. Um zu verhindern, dass Ihre Rohre einfrieren, ist es wichtig, proaktiv vorzugehen und einige einfache, aber wirksame Präventionsstrategien zu befolgen.

1. Isolieren Sie Ihre Rohre

Eine der wirksamsten Methoden, um das Einfrieren Ihrer Rohre zu verhindern, ist deren Isolierung. Das ist besonders wichtig für Rohre, die sich in unbeheizten Bereichen Ihres Hauses befinden, z. B. in Kellern oder Dachböden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Rohre zu isolieren, z. B. mit Materialien wie Schaumgummi oder Glasfasermänteln, um sie zu ummanteln. Es ist wichtig, dass Sie die Länge und den Durchmesser Ihrer Rohre richtig messen, bevor Sie eine Isolierung kaufen, denn Sie müssen sicherstellen, dass Sie genug Material haben, um die Rohre vollständig abzudecken. Verwenden Sie außerdem Klebeband oder einen ähnlichen Klebstoff, um die Dämmung an Ort und Stelle zu halten und zu verhindern, dass sie abrutscht.

2. Stellen Sie Ihr Thermostat auf eine gleichmäßige Temperatur ein

Es ist wichtig, dass Ihr Thermostat auf eine gleichmäßige Temperatur eingestellt ist, besonders in den kälteren Monaten. Dadurch wird ein gleichmäßiger Warmluftstrom im ganzen Haus aufrechterhalten, was ein Einfrieren der Rohre verhindern kann. Wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, sollten Sie Ihren Thermostat auf mindestens 12-13°C einstellen, um das Einfrieren Ihrer Rohre zu verhindern. Außerdem sollten Sie vermeiden, das Thermostat nachts zu niedrig zu stellen, da dies zum Einfrieren der Rohre führen kann.

3. Lassen Sie Ihre Wasserhähne tropfen

Wenn Sie einen langsamen, stetigen Wasserstrom durch Ihre Wasserhähne fließen lassen, können Sie verhindern, dass Ihre Rohre einfrieren. Denn das fließende Wasser verhindert, dass die Rohre zu kalt werden. Um Ihre Wasserhähne tropfen zu lassen, stellen Sie sie einfach auf eine sehr niedrige Durchflussmenge ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Wasserhähne ganz aufdrehen, um eine maximale Durchflussmenge zu erreichen. Vielleicht möchten Sie dies für alle Wasserhähne in Ihrer Wohnung tun, da dies dazu beitragen kann, das Einfrieren in mehreren Bereichen zu verhindern.

4. Halten Sie Ihr Garagentor geschlossen

Wenn in Ihrer Garage Rohrleitungen verlaufen, sollten Sie das Garagentor in den Wintermonaten geschlossen halten. So können Sie die Rohre warm halten und verhindern, dass sie einfrieren. Wenn Sie keine Garage haben oder keine Rohre durch die Garage verlaufen, sollten Sie die Tür trotzdem so oft wie möglich geschlossen halten, um die Kälte draußen und die Wärme drinnen zu halten.

5. Wenden Sie sich an ein professionelles Wasserwiederherstellungsunternehmen

Wenn auf Ihrem Grundstück Rohre eingefroren oder geplatzt sind, ist es wichtig, dass Sie sich an ein professionelles Wasserwiederherstellungsunternehmen wenden. Unser Team verfügt über das Wissen und die Erfahrung, um Schäden, die durch eingefrorene oder geplatzte Rohre verursacht wurden, schnell und effektiv zu beheben. Wir können auch dabei helfen, die Ursache des Problems zu ermitteln und Empfehlungen aussprechen, wie sich das Problem in Zukunft vermeiden lässt.

