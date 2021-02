Gehäusespezialist POLYRACK baut Firmensitz in Ettlingen bei Karlsruhe aus

Produktionsfläche und Fertigungsanlagen erweitert

Straubenhardt, Februar 2021 – Mit dem Ausbau ihres Werkes in Ettlingen bei Karlsruhe, Deutschland, führt die POLYRACK TECH-GROUP ihren Wachstumskurs fort und reagiert auf die stete Nachfrage nach individuellen Gehäuse- und Systemlösungen, die zusätzliche Fertigungskapazitäten erforderlich macht.

Bereits im vergangenen Jahr erfolgte die Erweiterung der Produktionsfläche in Ettlingen um rund 1.200m² und umfasst an diesem Standort nun ca. 9.000m². Zudem wurde mit dem Kapazitätsausbau der Produktionsanlagen im Bereich der Schweiß- und Biegetechnologie begonnen. In einem zweiten Schritt investierte POLYRACK in den Bereich der Schleiftechnologie und stattete diese mit hochmodernen automatisierten Produktionstechnologien aus. Damit stellt der Gehäuse- und Systemspezialist nicht nur eine höhere Fertigungskapazität sicher, sondern gewährleistet auch eine weitere Steigerung der Produktqualität.

“Ziel des Ausbaus war es, mehr Platz für Produktionsanlagen und Abläufe zu schaffen und den Maschinenpark im Bereich der mechanischen Fertigung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen”, erklärt Andreas Rapp, CEO der POLYRACK TECH-GROUP. “Dank einer Optimierung der Fertigungswege, durch die Zusammenführung der mechanischen Fertigung sowie weiterer vollautomatisierter Produktionsanlagen können wir die stetig steigenden Anforderungen an die Qualität der Bauteile realisieren.”

Der Maschinenpark im Bereich Mechanik umfasst hier unter anderem eine neue analoge sowie Highspeed-Punktschweißanlage, eine neue flache sowie 3D-Schleif- und Satinieranlage, Bolzenschweißmaschinen, Laserschweißroboter sowie Anlagen zum Laserschweißen, WIG-, MIG- und MAG-Schweißen.

Seinen Kunden bietet POLYRACK weiterhin besten Service und eine termingerechte Lieferfähigkeit für individuelle Gehäuselösungen, die ihren Einsatz in verschiedenen Industriezweigen, wie der Sicherheitstechnik, Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Bahntechnik, Luft- und Raumfahrt der Medizintechnik sowie weiteren Bereichen finden.

Über die POLYRACK TECH-GROUP ( www.polyrack.com)

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, RAPP Oberflächenbearbeitung GmbH, POLYRACK Aerospace GmbH, Metalle in Form Geräteteile GmbH sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, Belgien, Amerika und China. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 460 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen summierten Umsatz von 77 Millionen Euro in der Gruppe.

Firmenkontakt

POLYRACK TECH-GROUP

Maximilian Schober

Steinbeisstraße 4

75334 Straubenhardt

+49 7082 7919-771

maximilian.schober@polyrack.com

http://www.polyrack.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH Public Relations

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.