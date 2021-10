Geheimnis gelüftet: Unsere Ahnen leben durch uns

Warum eine Autorin Ahnen auf die Bühne bringt

Wenn es um das Thema Vorfahren geht, gibt es derzeit neue wissenschaftliche Erkenntnisse. So beweist die Epigenetik, die die Vererbbarkeit von Erfahrungen untersucht, dass wir neben den Genen auch die schmerzhaften Erfahrungen unserer Vorfahren erben und dass diese über vier Generationen weitervererbt werden.

Bianka Maria Seidl ist Expertin für Ahnenarbeit, praktiziert diese aufgrund eigener Erfahrungen seit mehr als 10 Jahren und hat bereits vielen Menschen geholfen sich von diesen ererbten Lasten zu befreien. Sie sagt: “Das, was die Wissenschaft nun ans Licht bringt, ist in alten schamanischen Traditionen seit Jahrtausenden bekannt. Wir haben jetzt das Privileg uns von diesen ererbten Lasten zu befreien und stattdessen das “gute Erbe” unserer Vorfahren, ihre Stärken, die sie entwickelt hatten, in uns als innere Ressourcen zu aktivieren und zu nutzen und auf diese Weise mehr innere Sicherheit und Stärke zu erfahren. Das ist in einer Zeit, die von Krisen nur so gebeutelt ist ein unschätzbar großer Nutzen und Wert. Denn nur wer starke Wurzeln hat, trotz den Stürmen des Lebens und meistert die großen Herausforderungen.”

Als Fachfrau für Ahnenarbeit weiß Bianka Maria Seidl genau, worauf es ankommt, wenn Menschen im Leben nicht richtig vorwärts kommen, dann nämlich, fehlen ihnen starke Wurzeln. Ihre berufliche Laufbahn begann die 62-Jährige vor über 33 Jahren, nachdem sie mittels Akupunktur von einer, als unheilbar diagnostizierten Krankheit geheilt wurde. Damals entflammte ihre Leidenschaft für das Feinstoffliche. Sie brannte regelrecht darauf, ihre Einsichten und Erkenntnisse weiter zu vertiefen und begab sich über zwei Jahrzehnte lang in eine intensive Ausbildung bei verschiedenen europäischen Lehrern. Erst in den letzten 10 Jahren drängt sich ihr das Ahnenthema buchstäblich von tief innen her auf und wieder folgte sie diesem innern Ruf.

Dabei ist die 62-Jährige sehr bodenständig, wie sie selber von sich behauptet. Sie vertritt die These, dass wir jetzt in dieser Zeit die Chance und das Privileg haben, uns von den ererbten Lasten unserer Vorfahren zu befreien und dass es in der Verbindung mit unseren Ahnen ein enormes Potenzial gibt, das es zu entdecken gibt. Denn unsere Ahnen leben durch uns und wenn wir sie wertschätzen und ehren, dann erleuchtet ihr Licht durch uns unseren zukünftigen Weg zu einem erfüllten Leben.

Doch Bianka Maria Seidl ist nicht nur als Ahnenexpertin tätig, auch ist sie auf Bühnen unterwegs um den Ahnen Sichtbarkeit und eine Stimme zu verleihen. So hat sie am 08.10.2021 beim 8. Internationalen Speaker-Slam mit einer Vier-Minuten-Rede die Herzen des Publikums berührt und die Jury begeistert und damit den Excellent Award gewonnen.

Sie sagt weiter: “Die Zeit ist reif, dass wir uns dessen wo wir herkommen wieder erinnern, unsere Vorfahren wertschätzen und diese Verbindung lebendig halten. Denn Tradition bedeutet nicht, lediglich die Asche anzubeten. Vielmehr bedeutet Tradition das lebendige Feuer weiter zu reichen an unsere Nachkommen.

Für alle Interessierten, die ihre Verbindung mit ihren Vorfahren wieder stärken wollen, hat Bianka Maria Seidl hier die drei wichtigsten Tipps zusammengetragen.

1. Öfter mal gedanklich Verbindung mit den Vorfahren aufnehmen. Die Herbst- und Winterzeit eignet sich hierfür vorzüglich

2. Sich selbst öfters wahrnehmen und sich wertfrei fragen woher bestimmte Angewohnheiten und Einstellungen wohl kommen.

3. Nachspüren inwieweit ich mich belastet fühle, ohne dass es in meiner Biografie hierfür Ereignisse gab und wenn dem so ist, sich mit dem Thema näher beschäftigen und z.B. mein Buch “SCHAMANISCHE AHNENARBEIT” lesen.

“Das Wichtigste ist doch, dass wir in Frieden sind mit unserer Herkunft und daraus Kraft schöpfen können”, gibt sie zum Abschluss zu bedenken. Denn eines ist sicher: Wer nach den Sternen greifen will, braucht starke Wurzeln.

Ihr neues Buch SCHAMANISCHE AHNENARBEIT – So versöhnen wir uns mit unseren Vorfahren, erfahren ihren Beistand und empfangen ihre wegweisenden Gaben” erscheint am 15. November 2021 im Mankau Verlag.

Bianka Maria Seidl unterstützt als spirituelle Mentorin mit schamanischen Wurzeln Menschen dabei sich von der familiären und der genetischen Konditionierung zu befreien und stattdessen mit der unterstützenden Kraft ihrer Herkunft nach den Sternen zu greifen. Hierfür bietet sie verschiedene Mentoring-Programme sowie auch eine jährliche Seminarreise. Sie schreibt publiziert regelmäßig in Fachmagazinen und schreibt Bücher.

Kontakt

Bianka Maria Seidl

Bianka M. Seidl

Pfarrplatz 4

94336 Windberg

094224032488

info@biankaseidl.de

https://www.biankaseidl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.