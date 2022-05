Geheimtipp als der Friseur München: Salon by Obermeier

In München gibt es eine Vielzahl an Friseuren. Dabei sticht der Salon by Obermeier bei den Friseuren in München besonders heraus.

Wenn Sie auf der Suche nach einem tollen Friseursalon in München sind, sind Sie bei Salon by Obermeier genau richtig. Diesen Salon gibt es schon seit Jahren und er ist einer der besten in der Stadt. Die Mitarbeiter sind gut geschult und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die sicher Ihren Bedürfnissen entsprechen. Vom Haarschnitt bis zur Farbbehandlung sind Sie im Salon by Obermeier als Top Friseur München in guten Händen. Und da es sich um einen Geheimtipp handelt, können Sie sicher sein, dass Sie einen hervorragenden Service zu einem fairen Preis erhalten.

Wie lange gibt es den Salon by Obermeier schon als Friseur München?

Den Salon gibt es schon seit dem Jahr 2019 als Friseur München und er ist einer der besten in der Stadt.

Welche Dienstleistungen werden im Salon by Obermeier angeboten?

Haarschnitte, Haarstylings, Haarglättung, Haaraufbau, Farbbehandlungen wie Balayage und Strähnen und mehr.

Warum sind die Mitarbeiter von Salon by Obermeier so gut ausgebildet?

Die Mitarbeiter sind gut ausgebildet, weil sie über jahrelange Erfahrung verfügen. Und sie bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die sicher auch Ihren Bedürfnissen entsprechen. Mehrmals im Jahr besuchen die Mitarbeiter spezielle Schulungen zu aktuellen Trends und sind daher immer auf dem Laufenden um zum besten Friseur München zu werden.

Was ist der Unterschied vom Salon by Obermeier als Friseur München im Vergleich zu den anderen?

Es ist zum einen das duftende und beruhigende Ambiente im Salon. Dazu zählen die entspannten Massagesessel und der hervorragende Service. Alle Mitarbeiter sind auf den Kunden konzentriert und es gibt für jeden Gast das passende Getränk. Die Farbbehandlungen sind so fein und präzise, wie Frau sie sonst selten sieht.

Wir empfinden uns als Gastgeber und heißen unsere Kunden als Gäste willkommen. Jeder Besuch in unserem Salon wird als wohltuendes Gesamterlebnis gestaltet. Bei uns herrscht eine Atmosphäre der Schönheit und des Wohlbefindens. Dadurch können unsere Kunden entspannen und abschalten.

Kontakt

Salon by Obermeier

Samuel Obermeier

Planegger Straße 9a

81241 München

08923769525

kontakt@salonbyobermeier.de

https://salonbyobermeier.de

