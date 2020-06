Geheimtipps an der deutschen Nord- und Ostseeküste

Traum-Ferienwohnungen verrät, wo es im Sommer noch freie Unterkünfte an deutschen Stränden gibt

Bremen, 02. Juni 2020. Der Trend, den diesjährigen Sommerurlaub im eigenen Land zu verbringen, hält ungebrochen an. Ferienunterkünfte in beliebten Urlaubsorten an der deutschen Küste sind deshalb fast ausgebucht. Auf einer Kampagnenseite gibt das Vermittlungsportal Traum-Ferienwohnungen Tipps für einen Urlaub in unbekannteren, aber ebenso schönen Küstenorten und hat entsprechende Unterkunftsempfehlungen zusammengestellt: momente.traum-ferienwohnungen.de

Bei Traum-Ferienwohnungen liegen die Buchungsanfragen von Ferienhäusern im eigenen Land derzeit bei 85 Prozent. Urlauber suchen vor allem nach Unterkünften an der Nord- und Ostsee. Die ostfriesischen Inseln, Sylt, die Lübecker Bucht, Fischland-Darß-Zingst und Rügen sind gemessen an der Anzahl der Buchungsanfragen aktuell die Top 5 der deutschen Reiseziele. Die Suche nach einer passenden Unterkunft in einem beliebten Ferienort kann zur echten Herausforderung werden. Traum-Ferienwohnungen schafft Abhilfe und stellt unbekanntere Urlaubsorte vor, die genügend freie Unterkünfte für Kurzentschlossene bieten.

Die schönsten Orte an der deutschen Küste: unentdeckt und klein!

Dorum-Neufeld:

Im Norden von Niedersachsen liegt an der Wurster Nordseeküste die kleine Gemeinde Dorum-Neufeld. Wer einen ruhigen Urlaub ganz nach lässiger norddeutscher Art machen möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Im Sielhafen können Urlauber täglich Krabbenfischer bei ihrer Arbeit beobachten und nach einem Aufstieg auf den Leuchtturm Obereversand den Blick auf das unendliche Wattenmeer genießen. Natürlich ist der Ort kein völliges Neuland für Touristen. Daher gibt es eine Vielzahl gemütlicher Unterkünfte direkt am Meer, einen Badestrand, das Wellness- und Kurhaus “Cuxland Deichschlösschen” mit einem beheizten Wellenfreibad und Wellnessbad sowie weitere spannende Erlebnisse. Dorum-Neufeld ist herrlich unaufgeregt und bietet einen entspannten Ort, um richtig abzuschalten.

Schillig:

An der äußersten Nordostspitze der Ostfriesischen Halbinsel Wangerland liegt der ruhige Badeort Schillig. Rund 20 Kilometer von Wilhelmshaven entfernt, lädt ein langer, weißer Sandstrand zum Verweilen oder actionreichen Erlebnissen ein – ein echtes Paradies. Wie wäre es beispielsweise mit Kitesurfen oder Wattwandern? Selbst bei friesischem Schietwetter kommt jeder Urlauber hier auf seine Kosten! Ein Familienausflug in die Forschungsstation Wattenmeer wird sicherlich auch kleinen Besuchern Spaß bereiten, denn hier kann unter dem Mikroskop betrachtet werden, was für das menschliche Auge zunächst nicht ersichtlich ist. Außerdem ist eine tierische Führung zu empfehlen, denn die Forschungsstation bietet spannende Trips, bei denen die heimische Vogelwelt erklärt wird und selbst beobachtet werden kann. Wer hier Urlaubsruhe sucht, wird sie in einem der vielen Strandkörbe und mit Blick auf die Nachbarinseln Mellum oder Minsener Oog sicher finden!

Steinberg:

Die Küstenorte der Ostsee sind überfüllt und eine Ferienwohnung nur schwer zu bekommen? Das mag für die landesweit bekannten Reiseziele stimmen, aber nicht für diesen Geheimtipp an der Ostsee. Die Geltinger Bucht ist bislang weitestgehend unentdeckt. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der verträumte Ort Steinberg, der für einen Urlaub die perfekte Umgebung bietet. Denn die weitläufige Natur von Steinberg ist eine Entdeckungstour wert. Bei einem ausgiebigen Spaziergang gibt es beispielsweise das Landschaftsschutzgebiet “Flensburger Förde” oder das “Habernisser Moor” zu entdecken. Der Besuch der Gutsanlage Oestergaard entführt auf eine Reise in die Vergangenheit. Der imposante Hof wurde bereits im 16. Jahrhundert errichtet und beeindruckt Besucher mit einem blumigen Garten sowie dem friedlichen Mühlenteich. Wer lieber am Strand liegen und sich bei einem guten Buch entspannen möchte, dem ist auch das in Steinberg möglich, denn ein Großteil der Gemeinde liegt direkt an der Ostsee mit vielen kleinen Naturstränden!

