Geldanlage im Sinne des Kunden – Honorarberatung

Honorar-Anlageberatung bedeutet absoluten Mehrwert für den Kunden, geschaffen durch eine unabhängige und professionelle Finanzberatung. Mit unserer Zulassung zum Institut für Honorar-Anlageberatung stehen wir nicht nur unter staatlicher Aufsicht, sondern unterliegen einem Provisionsannahmeverbot. Für unsere Kunden ist dies der Garant für wirklich unabhängige Finanzberatung und absolute Transparenz, die keinen Raum für verdeckte Kosten bietet und die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen in den Mittelpunkt stellt.

Dies ist für Klaus Rombach unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche Finanzberatung und eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Kunde und Berater. Er ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt und arbeitet heute als unabhängiger Honorarberater. Für ihn bedeutet Honorarberatung, seinen Kunden immer in die Augen schauen zu können.

Die Honorarfinanz AG Freiburg bietet allen interessierten Anlageberatung auf Basis jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung die auf das persönliche Risikoprofil und die eigene Lebensplanung abgestimmt ist und dank transparenter und günstiger Kostenstruktur effiziente und rentable Ergebnisse hervorbringt. Die Beratung erfolgt nach kostenlosem Erstgespräch auf Basis eines vorab vereinbarten Honorars das der Kunde an den Berater entrichtet.

Wer mehr aus seinem Geld machen möchte und auf der Suche nach einer Finanzberatung die zu 100% im Sinne des Kunden und frei von Produktverkaufs- und Provisionsinteressen ist, kann telefonisch oder im Internet einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit Klaus Rombach vereinbaren.

Alle weiteren Informationen zu Klaus Rombach und der Honorarfinanz AG finden Sie unter:

Klaus Rombach

Partner der Honorarfinanz AG

Holbeinstraße 26

79100 Freiburg i. Br.

https://www.honorarfinanz-freiburg.de

Klaus Rombach

Diplom-Betriebswirt (FH), Bankkaufmann IHK

Partner der Honorarfinanz AG

Honorar-Anlageberater // Bafin ID: 80164442

Schon während meiner Zeit als Unternehmensberater bei PricewaterhouseCoopers konnte ich meine Stärken in der Beratung unter Beweis stellen. Seit 2002 bin ich in der Finanzbranche tätig und für mich war es ein Paradigmenwechsel von der Provisionsberatung zur Honorarberatung zu wechseln. Hätte ich diesen Denk- und Verhaltenswandel nicht vollzogen, wäre ich heute sicherlich in einer anderen Branche tätig. Honorarberatung bedeutet, dass man dem Kunden immer in die Augen schauen kann.

Mein Schwerpunkt ist die Finanzplanung und ETF-Portfolio-Gestaltung für erfolgreiche Menschen, die mehr aus Ihrem Geld machen möchten und eine Beratung ohne Produktprovision-verkauf wünschen.

Kontakt

Klaus Rombach

Klaus Rombach

Holbeinstraße 26

79100 Freiburg

0761 3847-141

marketing@honorarfinanz-freiburg.de

https://www.honorarfinanz-freiburg.de