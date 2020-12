Gelebte Menschenkenntnis lernen – Familienseminar in Buchform

Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz eröffnet neue Perspektiven in Familienseminar Lektüre

Gelebte Menschenkenntnis nennt Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz sein Konzept, mit dem sich familiäre, partnerschaftliche und berufliche Beziehungen harmonischer und positiver gestalten lassen. In seinem Familienseminar in Buchform mit dem Titel “Du! und Deine Partnerschaften” eröffnet er seinen Lesern einen Zugang zu diesem Konzept, damit sie ihre vielfältigen Partnerschaften und die eigene Rolle darin besser verstehen und auf dieser Grundlage empathisch agieren können. Er spricht sogar von einem “Führerschein Menschenkenntnis”, auf dessen Erwerb er seine Leser Schritt für Schritt vorbereitet. Ausgangspunkt ist für Harz dabei stets die Selbsterkenntnis. Dafür setzt er das so genannte STRUCTOGRAM ein, mit dem er seine Leser die eigenen persönlichen Stärken in den Blick nehmen lässt.

Familienseminar: Mit STRUCTOGRAM zu glücklicheren Beziehungen

Kai-Uwe Harz greift in seinem Familienseminar in Buchform mit dem Titel “Du! und Deine Partnerschaften” gezielt die Erfahrungen aus seinen zahlreichen Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung auf. Darin hat er mithilfe der systematischen Selbstanalyse in Form des STRUCTOGRAMs vielen Menschen zu Aha!-Effekten und gewinnbringenden Prozessen der Selbsterkenntnis verholfen. Was genau verbirgt sich hinter dem STRUCTOGRAM? Dabei handelt es sich um das visualisierte Ergebnis der Biostrukturanalyse. Kai-Uwe Harz skizziert es folgendermaßen: “Das STRUCTOGRAM zeigt Dir Deine persönlichen Stärken, Schwächen und Begrenzungen auf und lenkt den Blick auf Deine Chancen und Risiken. Diese Erkenntnisse eröffnen Dir einen Zugang zu einem erleichterten Umgang mit Deiner Umwelt auf Basis von Menschenkenntnis und Toleranz. So erhältst du einen Führerschein im Umgang mit Menschen”, beschreibt Kai-Uwe Harz in seinem “DU!”-Werk.

Strukturierte Selbstanalyse im Familienseminar in Buchform

In seinem Familienseminar in Buchform geleitet Kai-Uwe Harz seine Leser auf dem Weg der strukturierten Analyse typischer Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale und verdeutlicht ihren wechselseitigen Einfluss auf die individuelle Persönlichkeitsstruktur. Für ihn ist die Kenntnis des persönlichen STRUCTOGRAMs die Basis für Verständnis der Prägungen des Partners. In “Du! und Deine Partnerschaften” leitet Kai-Uwe Harz seine Leser gezielt dazu an, auf diesem Weg Menschenkenntnis zu gewinnen und sie im Sinne eines erfolgreichen Familienseminars im Alltag umzusetzen.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

