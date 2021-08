Gemeinsam für die Branche

Seit Mai 2021 ist der Trierer Systemanbieter alwitra GmbH Mitglied bei der “Aktion DACH”. Gemeinsam mit dem ZVDH und seinen Mitgliedern sowie dem Fachhandel und weiteren Unternehmen aus der Bedachungsindustrie will sich der Spezialist für hochwertige Dachabdichtungen aus Kunststoff für das Thema “Dach” stark machen.

“Als neues Mitglied der Aktion DACH freuen wir uns darauf, den ZVDH bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen und das hohe Ansehen des Dachdeckerhandwerks weiter zu stärken. Vor allem die gezielte Ansprache und Förderung des Nachwuchses liegt uns dabei am Herzen. Gemeinsam wollen wir in Zukunft noch mehr junge Menschen für das Dachdeckerhandwerk begeistern und die zahlreichen Möglichkeiten in dieser Branche aufzeigen”, so Fritz Stockinger, Vorsitzender der Geschäftsleitung alwitra GmbH. “Das Dach und insbesondere auch das Flachdach kann und wird in Zukunft eine erweiterte Rolle beim Thema Klimaschutz spielen. Daran wollen wir gemeinsam mit allen Beteiligten der Aktion DACH arbeiten.”

alwitra ist ein seit mehr als 55 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

