Gemeinsam gegen Corona: Güstrower Schloßquell unterstützt Deutsches Rotes Kreuz

3000 Liter Güstrower Getränke zur Versorgung der mobilen Corona-Test-Teams des DRK

Güstrow/Schwerin, 9. April 2020 – Das Mecklenburger Traditionsunternehmen Güstrower Schloßquell unterstützt die mobilen Corona-Test-Teams des Deutschen Roten Kreuzes Mecklenburg -Vorpommern mit 3000 Litern seiner Getränke, die jetzt im Güstrower Einsatzzentrum des DRK angeliefert wurden. Die Teams des DRK sind im Auftrag der Landesregierung in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, um Menschen auf das Coronavirus zu testen, die selbst kein Testzentrum aufsuchen können. Hausärzte können sich dafür an das DRK wenden, wenn ein Corona-Verdacht bei einem Patienten besteht.

Maik Ramforth-Wüllner, Geschäftsführer Güstrower Schloßquell: “So viel wie möglich testen und sich ganz speziell auch um benachteiligte Menschen kümmern, sind zwei wichtige Erfolgsfaktoren im Kampf gegen Corona. Die mobilen Corona-Test-Teams des Deutschen Roten Kreuzes leisten hier herausragende Arbeit, die größten Respekt und unser aller Unterstützung verdient. Mit unserer Spende möchten wir dafür einfach Danke sagen und dafür sorgen, dass die Teams des DRK immer erfrischt ans Werk gehen können.”

Sven Führer, Leiter Fahrdienst des DRK-Kreisverbandes Güstrow: “Die Unterstützung unseres Heimatbrunnes Güstrower Schloßquell für unsere Corona-Test-Teams freut uns natürlich sehr. Gerade jetzt sind Solidarität und Zusammenarbeit in der Region entscheidend, damit wir auch diese Krise bestmöglich gemeinsam meistern.”

Über Güstrower Schlossquell

Schon seit 1926 sprudelt im mecklenburgischen Güstrow eines der besten Mineralwässer Deutschlands. Seine Reinheit, ausgewogene Mineralisierung sowie der niedrige Natriumgehalt machen es zu einem idealen Genuss für die ganze Familie und zu einem der beliebtesten im Nordosten der Republik. 48 Mitarbeiter füllen heute auf modernsten, umweltschonenden Abfüllanlagen jährlich über 52 Mio. Füllungen der Güstrower Schloßquell ab. Leitend ist dabei der Wahlspruch “Echt von hier. Echt wie wir.” So setzt das Team von Güstrower Schloßquell nicht nur beim Mineralwasser auf Bestes aus der Region, sondern auch sonst ganz bewusst auf kurze Wege: Bei Zulieferern und im Vertrieb konzentriert sich das Traditionsunternehmen wo immer möglich auf Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Brandenburgs und Berlins. Das sichert nicht nur regionale Arbeitsplätze, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß. Geschäftsführer ist Maik Ramforth-Wüllner. Mehr Informationen unter www.guestrower.de

Zum Corona-Test-Team-Projekt des DRK in Güstrow

Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Güstrow wurden in Sachen Hygiene, Umgang mit den Patienten und Transport der Abstriche geschult und auf ihre Arbeit vorbereitet. Die Patienten werden aufgesucht, nachdem sich der jeweilige Hausarzt an den Kreisverband, konkret an die eigens hierfür eingerichtete Dispatcher-Zentrale, gewandt hat. In Schutzkleidung erfolgt die Entnahme des Abstrichs. Zwölf Mitarbeiter mit vier Fahrzeugen sind aktuell im ganzen Land dazu im Einsatz.

