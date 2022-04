Generationen vereint – gemeinsam engagiert für das Recht

Der seit Jahrzehnten in Bickendorf ansässige Anwalt Joseph Schnitzler ging vor kurzem eine Bürogemeinschaft mit seinem Kollegen Reza Ghaziaskar ein

In diesen Zeiten stellt sich in etablierten Unternehmen immer häufiger die Frage der Nachfolge. Eine besondere Variante verfolgt dabei der Kölner Rechtsanwalt Joseph Schnitzler mit seiner Kanzlei im Stadtteil Bickendorf. Denn er ging vor kurzem eine Bürogemeinschaft mit seinem jungen Kollegen Reza Ghaziaskar ein, die in Zukunft in eine Übergabe der Praxis münden kann.

„Als ich im vergangenen Jahr meinen 70. Geburtstag feierte, kam der Gedanke an den Ruhestand auf“, erklärt Joseph Schnitzler. „Doch mir liegt es am Herzen, meinen Mandantenstamm in fähigen Händen zu wissen.“ So entschied sich der Rechtsanwalt zunächst für das Modell einer Bürogemeinschaft. Den passenden Kandidaten fand er rasch in dem jungen Anwalt Reza Ghaziaskar, der den Schritt in die Selbständigkeit wagen und am liebsten in einer etablierten Kanzlei als Büropartner starten wollte. „Für mich gab den Ausschlag, dass diese Anwaltspraxis weithin bekannt und in einem Stadtteil verwurzelt ist, in dem sich die Menschen kennen und schätzen“, so der 33-jährige Anwalt, der als kleiner Junge mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland kam. Ihn eint mit Joseph Schnitzler vor allem die Liebe zur Rechtswissenschaft.

Dabei schlug Joseph Schnitzler zunächst einen völlig anderen Weg ein. Denn er machte eine Ausbildung zum Starkstromelektriker, ehe er nach seiner Gesellenzeit auf dem Zweiten Bildungsweg seine Hochschulreife nachholte und in Bonn und Köln ein Jura-Studium absolvierte. Nach der Referendarzeit folgte schließlich im Jahr 1984 die Kanzleigründung. Doch seinem erlernten Beruf blieb er in gewisser Weise verbunden. So hatte er von 1984 bis 1986 einen Lehrauftrag für privates Baurecht an der Fachhochschule in Köln inne und seine Schwerpunkte in der Kanzlei setzte er neben dem Familien- und Erbrecht auch auf das Bau- und Handwerkerrecht. Sein Knowhow ergänzt sich in den Augen des erfahrenen Anwalts optimal mit den fachlichen Qualifikationen seines neuen Büropartners. Dieser hat sich schon während des Studiums an der Bonner Universität und nach seiner Zulassung im Jahr 2019 als Rechtsanwalt insbesondere mit dem Unternehmensrechts, dem gewerblichen Rechtsschutz und Fragen zum unlauteren Wettbewerb befasst.

„Dieses Modell der Zusammenarbeit bietet in meinen Augen nur Vorteile“, findet Joseph Schnitzler. „Wir verbinden das Beste aus zwei Generationen für unsere Mandanten. Mich lässt es gelassen in die Zukunft schauen und eröffnet mir Perspektiven.“ So möchte der Rechtsanwalt künftig nur noch ausgewählte Mandate annehmen und seinem Leben langsam eine neue Ausrichtung geben. „Hauptsächlich möchte ich mehr Zeit mit meiner Frau Regina verbringen“, so Joseph Schnitzler. „Außerdem schwebt mir vor, ein weiteres Buch zum Handwerksrecht zu schreiben. Mein erstes erschien im Jahr 2018 unter dem Titel „Rechtssicherheit bei Planung und Installation von PV-Anlagen“ und erfreut sich bis heute in Fachkreisen der Elektrotechnik großer Beliebtheit.“ So sehen beide Anwälte vor allem die Chancen, die dieser Zusammenschluss ihnen bietet. „Mir ermöglicht dieses Modell, in der Selbständigkeit in Ruhe Fuß zu fassen und von der jahrzehntelangen Erfahrung meines Büropartners zu lernen“, resümiert Reza Ghaziaskar. „Er hingegen kann im „Unruhestand“ noch Mandanten betreuen, die ihm am Herzen liegen, und mehr das Leben genießen.“

Rechtsanwalt

Joseph Schnitzler

Subbelrather Str. 543 a

50827 Köln-Bickendorf

Telefon: 0221-5304076

Telefax: 0221-5306701

E-Mail: RASchnitzlerKoeln@t-online.de

Homepage: www.rechtsanwalt-schnitzler.de

Kontakt

Pressebüro Wingens

Claudia Wingens

Germanenstr. 1

50996 Köln

0221/32010434

presse@cwingens.de

http://www.visions4you.de

Bildquelle: Peter Johann Kierzkowski