Genmaicha: Tee des Monats im März bei Auresa.de

Japanische Teetradition trifft auf Reis: 10 Prozent Rabatt im März auf Genmaicha

Der Genmaicha ist eine ganz besondere Tee-Spezialität mit langer Geschichte. Er stammt aus Japan und besteht aus hochwertigem grünen Bancha-Tee. Dieser wird mit gerösteten und gepoppten Reiskörnern ergänzt und verfeinert. Daher wird er oft auch Popcorn-Tee genannt. Die Produktion des Genmaicha ist aufwändig und sehr traditionell. Also ein ganz besonderer Tee, der im März auf https://www.auresa.de/genmaicha zum Tee des Monats gekürt wurde. Gefeiert wird dies den ganzen Monat März hindurch mit einer Preisreduktion um 10 Prozent.

Berühmter Popcorn-Tee aus Japan

Der Genmaicha ist eine koffeinarme Grünteevariante mit ungewöhnlicher Blatt-Optik. Einsteiger können diesen Tee ebenso genießen wie ausgewiesene Tee-Connaisseure. Er eignet sich perfekt für Menschen, die sensibel auf Koffein reagieren. Genmaicha ist auch als Abendtee sehr beliebt und daher ideal für Personen, die den ganzen Tag über nicht auf grünen Tee verzichten möchten. Eine geruhsame Nacht gefährdet diese koffeinarme Variante bei den meisten nicht.

Der Geschmack des Tees ist genauso besonders wie seine Geschichte. Ihm fehlt das von vielen unbeliebte, herbe Aroma von Grüntees und erinnert vielmehr an den Geschmack von Gerstenkaffee. Dies liegt an der Röstung der Reiskörner, wodurch eine leicht süßliche und malzige Nuance entsteht, welche den herben Geschmack mildert. Wie viele leckere Spezialitäten entstand diese Teesorte eher durch Zufall. Der damals rare und teure grüne Tee wurde mit Reiskörnern gestreckt, um das kostbare Gut länger genießen zu können. Im März kann diese Tee-Spezialität als Tee des Monats auf https://www.auresa.de/genmaicha mit 10 Prozent Rabatt bestellt werden.

Nachhaltiger Onlineshop für Tee-Raritäten

Auresa.de https://www.auresa.de ist ein Onlineshop, der ein großes Augenmerk auf die Qualität seiner Produkte legt. Ein Teil der verschiedenen Schwarz- und Grünteesorten stammen aus biologischem Anbau, wie auch einige der feinen Früchtetees. Dabei gilt stets die Devise der Natürlichkeit, die sowohl für klassische, reine Sorten, als auch für Teemischungen gilt. Der Onlineshop ist sich Natur und Umwelt auch hinsichtlich der gewählten Versandart bewusst und versendet seine Produkte mit DHL GoGreen.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

